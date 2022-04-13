https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783347202.html

Песков прокомментировал преследование Медведчука

Песков прокомментировал преследование Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022

Песков прокомментировал преследование Медведчука

Преследование главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за политические взгляды - яркая иллюстрация того, что на деле... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:54

2022-04-13T15:54

2022-04-13T16:04

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Преследование главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за политические взгляды - яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника."Все, что случилось с Виктором Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783310415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, сергей цеков, виктор медведчук, украина, россия