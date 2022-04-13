https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783347202.html
Песков прокомментировал преследование Медведчука
Песков прокомментировал преследование Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
Песков прокомментировал преследование Медведчука
Преследование главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за политические взгляды - яркая иллюстрация того, что на деле... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:54
2022-04-13T15:54
2022-04-13T16:04
в мире
владимир зеленский
сергей цеков
виктор медведчук
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219775_0:49:744:468_1920x0_80_0_0_3085cb314ada29b4314a1f875145f5ed.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Преследование главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за политические взгляды - яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника."Все, что случилось с Виктором Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783310415.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219775_0:0:744:558_1920x0_80_0_0_5260c2b806a79e9fdb845e6725f78b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сергей цеков, виктор медведчук, украина, россия
15:54 13.04.2022 (обновлено: 16:04 13.04.2022)
Песков прокомментировал преследование Медведчука
Песков назвал преследование Медведчука иллюстрацией того, чем является киевский режим