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Песков прокомментировал преследование Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
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Песков прокомментировал преследование Медведчука
Песков прокомментировал преследование Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
Песков прокомментировал преследование Медведчука
Преследование главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за политические взгляды - яркая иллюстрация того, что на деле... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:54
2022-04-13T16:04
в мире
владимир зеленский
сергей цеков
виктор медведчук
украина
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Преследование главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за политические взгляды - яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника."Все, что случилось с Виктором Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим", - сказал Песков.
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в мире, владимир зеленский, сергей цеков, виктор медведчук, украина, россия
15:54 13.04.2022 (обновлено: 16:04 13.04.2022)
 
Песков прокомментировал преследование Медведчука

Песков назвал преследование Медведчука иллюстрацией того, чем является киевский режим

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Преследование главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за политические взгляды - яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.
"Все, что случилось с Виктором Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим", - сказал Песков.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Дело Медведчука обнажило бандитскую суть Киева, заявили в Госдуме
 
В миреВладимир ЗеленскийСергей ЦековВиктор МедведчукУкраинаРоссия
 
 
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