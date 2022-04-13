https://ria.ru/20220413/lenoblast-1783348502.html

Дрозденко: Ленобласть сохраняет стабильность и устойчивость экономики

Дрозденко: Ленобласть сохраняет стабильность и устойчивость экономики - РИА Новости, 13.04.2022

Дрозденко: Ленобласть сохраняет стабильность и устойчивость экономики

Ситуация в социальной и экономической сфере Ленинградской области несмотря на санкции остается стабильной, заявил глава региона Александр Дрозденко на встрече с РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:58

2022-04-13T15:58

2022-04-13T15:58

ленинградская область

ленинградская область

санкт-петербург

россия

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Ситуация в социальной и экономической сфере Ленинградской области несмотря на санкции остается стабильной, заявил глава региона Александр Дрозденко на встрече с лидерами фракций областного Законодательного собрания региона.Глава региона особо отметил важность продолжения работы по сохранению стабильности на рынке труда, а также в сфере жилищного строительства и продовольственной безопасности.В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что в регионе по указу главы области создан оперативный штаб по устойчивому развитию экономики Ленинградской области.

https://ria.ru/20220401/gorsreda-1781363431.html

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Алёна Пава

ленинградская область, санкт-петербург, россия, здоровье - общество