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Дрозденко: Ленобласть сохраняет стабильность и устойчивость экономики - РИА Новости, 13.04.2022
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Ленинградская область
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Дрозденко: Ленобласть сохраняет стабильность и устойчивость экономики
Дрозденко: Ленобласть сохраняет стабильность и устойчивость экономики - РИА Новости, 13.04.2022
Дрозденко: Ленобласть сохраняет стабильность и устойчивость экономики
Ситуация в социальной и экономической сфере Ленинградской области несмотря на санкции остается стабильной, заявил глава региона Александр Дрозденко на встрече с РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:58
2022-04-13T15:58
ленинградская область
ленинградская область
санкт-петербург
россия
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Ситуация в социальной и экономической сфере Ленинградской области несмотря на санкции остается стабильной, заявил глава региона Александр Дрозденко на встрече с лидерами фракций областного Законодательного собрания региона.Глава региона особо отметил важность продолжения работы по сохранению стабильности на рынке труда, а также в сфере жилищного строительства и продовольственной безопасности.В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что в регионе по указу главы области создан оперативный штаб по устойчивому развитию экономики Ленинградской области.
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ленинградская область, санкт-петербург, россия, здоровье - общество
15:58 13.04.2022
 

Дрозденко: Ленобласть сохраняет стабильность и устойчивость экономики

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Ситуация в социальной и экономической сфере Ленинградской области несмотря на санкции остается стабильной, заявил глава региона Александр Дрозденко на встрече с лидерами фракций областного Законодательного собрания региона.
"Конечно, санкции влияют на работу экономики и социальной сферы как всей страны, так и Ленинградской области. Но хочу сказать, что пока цифры текущего периода подтверждают стабильность и внушают оптимизм. По итогам первого квартала у нас неплохие показатели по всем видам экономики", — сказал Дрозденко.
Глава региона особо отметил важность продолжения работы по сохранению стабильности на рынке труда, а также в сфере жилищного строительства и продовольственной безопасности.
"Мы производим для Ленинградской области и Санкт-Петербурга достаточно продуктов. Продолжаем стабильно формировать доходную часть бюджета, идем в графике чуть больше уровня прошлого года. Ленинградская область остается стабильным регионом Российской Федерации, регионом высокой устойчивости", — отметил губернатор Ленинградской области.
В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что в регионе по указу главы области создан оперативный штаб по устойчивому развитию экономики Ленинградской области.
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