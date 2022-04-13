https://ria.ru/20220413/kompanii-1783277950.html

Белоусов призвал защищать нацинтересы при уходе иностранных компаний

Белоусов призвал защищать нацинтересы при уходе иностранных компаний - РИА Новости, 13.04.2022

Белоусов призвал защищать нацинтересы при уходе иностранных компаний

Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул важность отстаивания национальных интересов при уходе иностранных компаний из России. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:51

2022-04-13T11:51

2022-04-13T14:19

санкции в отношении россии

экономика

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул важность отстаивания национальных интересов при уходе иностранных компаний из России.Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, был внесен депутатами-единороссами Анатолием Выборным, Михаилом Старшиновым, Виктором Водолацким и Олегом Матвейчевым. Изменения предлагаются в закон "О внешней администрации по управлению организацией". В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что власти должны предложить инструменты, в том числе законодательные, на разные случаи - если иностранные компании решат уйти с рынка РФ или, наоборот, остаться."Я с вами абсолютно согласен, Валентина Ивановна, только хочу сказать, что это не вопрос деликатности, это вопрос наших интересов, мы должны четко понимать, в чем здесь наш интерес, и этот интерес жестко воплощать в нормативных актах, которые нужны, чтобы его реализовать", - уверен Белоусов.

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, андрей белоусов