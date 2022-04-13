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Белоусов призвал защищать нацинтересы при уходе иностранных компаний - РИА Новости, 13.04.2022
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Белоусов призвал защищать нацинтересы при уходе иностранных компаний
Белоусов призвал защищать нацинтересы при уходе иностранных компаний - РИА Новости, 13.04.2022
Белоусов призвал защищать нацинтересы при уходе иностранных компаний
Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул важность отстаивания национальных интересов при уходе иностранных компаний из России. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:51
2022-04-13T14:19
санкции в отношении россии
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул важность отстаивания национальных интересов при уходе иностранных компаний из России.Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, был внесен депутатами-единороссами Анатолием Выборным, Михаилом Старшиновым, Виктором Водолацким и Олегом Матвейчевым. Изменения предлагаются в закон "О внешней администрации по управлению организацией". В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что власти должны предложить инструменты, в том числе законодательные, на разные случаи - если иностранные компании решат уйти с рынка РФ или, наоборот, остаться."Я с вами абсолютно согласен, Валентина Ивановна, только хочу сказать, что это не вопрос деликатности, это вопрос наших интересов, мы должны четко понимать, в чем здесь наш интерес, и этот интерес жестко воплощать в нормативных актах, которые нужны, чтобы его реализовать", - уверен Белоусов.
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санкции в отношении россии, экономика, россия, андрей белоусов
11:51 13.04.2022 (обновлено: 14:19 13.04.2022)
 
Белоусов призвал защищать нацинтересы при уходе иностранных компаний

Вице-премьер Белоусов: Россия должна защищать свои интересы при уходе иностранных компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул важность отстаивания национальных интересов при уходе иностранных компаний из России.
Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, был внесен депутатами-единороссами Анатолием Выборным, Михаилом Старшиновым, Виктором Водолацким и Олегом Матвейчевым. Изменения предлагаются в закон "О внешней администрации по управлению организацией". В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что власти должны предложить инструменты, в том числе законодательные, на разные случаи - если иностранные компании решат уйти с рынка РФ или, наоборот, остаться.
"Я с вами абсолютно согласен, Валентина Ивановна, только хочу сказать, что это не вопрос деликатности, это вопрос наших интересов, мы должны четко понимать, в чем здесь наш интерес, и этот интерес жестко воплощать в нормативных актах, которые нужны, чтобы его реализовать", - уверен Белоусов.
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