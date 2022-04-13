Рейтинг@Mail.ru
ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/komissiya-1783342311.html
ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг
ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг - РИА Новости, 13.04.2022
ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг
ПСБ вдвое снизил размер комиссии за услуги торгового и интернет-эквайринга — до 1% от оборота торговой точки, сообщает банк. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:41
2022-04-13T15:41
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. ПСБ вдвое снизил размер комиссии за услуги торгового и интернет-эквайринга — до 1% от оборота торговой точки, сообщает банк.Новый тариф, который будет действовать до 31 августа 2022 года, применяется к платежам в торгово-сервисных предприятиях, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги.Новые клиенты ПСБ могут заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание сразу с комиссией 1%. Для действующих клиентов ПСБ, у которых уже была подключена услуга приема платежей, снижение тарифа произойдет автоматически 18 апреля без дополнительных обращений в банк.
https://ria.ru/20220407/fradkov-1782374298.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9cb0e25d86d965d9f14ccb0f0ee4a6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
15:41 13.04.2022
 

ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. ПСБ вдвое снизил размер комиссии за услуги торгового и интернет-эквайринга — до 1% от оборота торговой точки, сообщает банк.
Новый тариф, который будет действовать до 31 августа 2022 года, применяется к платежам в торгово-сервисных предприятиях, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги.
Новые клиенты ПСБ могут заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание сразу с комиссией 1%. Для действующих клиентов ПСБ, у которых уже была подключена услуга приема платежей, снижение тарифа произойдет автоматически 18 апреля без дополнительных обращений в банк.
"В рамках договора на эквайринговое обслуживание клиенты также смогут подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), к сервису быстрых зачислений, который позволяет получать возмещение выручки три раза в день, а также получить возможность принимать платежи с помощью смартфона по технологии SoftPOS с комиссией 1%", — приводятся в сообщении слова директора по эквайрингу ПСБ Никиты Хомутова.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 18:32
Глава ПСБ Петр Фрадков: банки — для промышленности, а не наоборот
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала