https://ria.ru/20220413/komissiya-1783342311.html

ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг

ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг - РИА Новости, 13.04.2022

ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг

ПСБ вдвое снизил размер комиссии за услуги торгового и интернет-эквайринга — до 1% от оборота торговой точки, сообщает банк. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:41

2022-04-13T15:41

2022-04-13T15:41

псб (банк псб)

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. ПСБ вдвое снизил размер комиссии за услуги торгового и интернет-эквайринга — до 1% от оборота торговой точки, сообщает банк.Новый тариф, который будет действовать до 31 августа 2022 года, применяется к платежам в торгово-сервисных предприятиях, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги.Новые клиенты ПСБ могут заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание сразу с комиссией 1%. Для действующих клиентов ПСБ, у которых уже была подключена услуга приема платежей, снижение тарифа произойдет автоматически 18 апреля без дополнительных обращений в банк.

https://ria.ru/20220407/fradkov-1782374298.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика