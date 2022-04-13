ПСБ вдвое снизил комиссию за эквайринг
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. ПСБ вдвое снизил размер комиссии за услуги торгового и интернет-эквайринга — до 1% от оборота торговой точки, сообщает банк.
Новый тариф, который будет действовать до 31 августа 2022 года, применяется к платежам в торгово-сервисных предприятиях, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги.
Новые клиенты ПСБ могут заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание сразу с комиссией 1%. Для действующих клиентов ПСБ, у которых уже была подключена услуга приема платежей, снижение тарифа произойдет автоматически 18 апреля без дополнительных обращений в банк.
"В рамках договора на эквайринговое обслуживание клиенты также смогут подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), к сервису быстрых зачислений, который позволяет получать возмещение выручки три раза в день, а также получить возможность принимать платежи с помощью смартфона по технологии SoftPOS с комиссией 1%", — приводятся в сообщении слова директора по эквайрингу ПСБ Никиты Хомутова.