https://ria.ru/20220413/klyushin-1783306036.html

США переводят дело Клюшина в политическую плоскость, считает защита

США переводят дело Клюшина в политическую плоскость, считает защита - РИА Новости, 13.04.2022

США переводят дело Клюшина в политическую плоскость, считает защита

Прокуратура США переводит дело российского бизнесмена Владислава Клюшина из экономической плоскости в политическую, задним числом "пристегнув" к нему материалы... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:28

2022-04-13T13:28

2022-04-13T13:28

владислав клюшин

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прокуратура США переводит дело российского бизнесмена Владислава Клюшина из экономической плоскости в политическую, задним числом "пристегнув" к нему материалы на тему "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года.При этом его супруге угрожают, требуя убедить мужа признаться, что он якобы вмешивался в те выборы для обеспечения победы Дональда Трампа, свидетельствуют изученные РИА Новости данные защиты россиянина.Как следует из оказавшихся в распоряжении агентства фотокопий ряда документов, размещенных в базе данных окружного суда штата Массачусетс, который ведет дело Клюшина, адвокаты российского бизнесмена подали апелляцию на изменение меры пресечения своему подзащитному.В апелляции защита Клюшина, в частности, указала, что прокуратура США зачем-то предоставила защите материалы прочих уголовных дел, не касающихся дела Клюшина. Причем это было сделано задним числом, уже после начала дела Клюшина, отмечает защита."В первоначальном производстве отсутствовали соответствующие файлы, которые правительство впоследствии дополнило", - указывается в апелляции.Причем, согласно тексту апелляции, некоторые из материалов, задним числом добавленных американской прокуратурой, касаются других российских бизнесменов, якобы "имевших потенциальные связи с бывшей администрацией Трампа". О каких именно коммерсантах идет речь, в апелляционной жалобе не указано.В некоторых из новых материалов упоминаются отдельные лица и записи телефонных разговоров, которые не имеют отношения к делу Клюшина, а больше связаны с делами, которые рассматриваются окружном суде Массачусетса, "например Соединенные Штаты против Бортновского (несвязанное дело об инсайдерской торговле)", отмечает защита Клюшина.В апелляции также указано, что супруга Клюшина не так давно получила на свою электронную почту письмо, в котором написано, что ее муж должен дать показания о своей поддержке Трампа на выборах 2016 года."Скажите ему, если он выберет правильную сторону, он будет на свободе примерно через неделю... Единственное, что нужно вашему мужу - это признать свое участие в выборах, вмешиваясь (в них) в пользу Трампа", - говорилось в письме. При это обещалось, что в противном случае Клюшин проведет в тюрьме полжизни и увидит своих детей уже глубоким стариком.Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США.Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. В частности, Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года.

https://ria.ru/20220413/klyushin-1783303741.html

https://ria.ru/20220119/klyushin-1768573666.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав клюшин, в мире, сша, россия