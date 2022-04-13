https://ria.ru/20220413/kino-1783394412.html
Компания А24 присоединилась к бойкоту российского кинопроката, пишет СМИ
Компания А24 присоединилась к бойкоту российского кинопроката, пишет СМИ - РИА Новости, 13.04.2022
Компания А24 присоединилась к бойкоту российского кинопроката, пишет СМИ
Кинокомпания А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, приостановивших прокат своих проектов в России, пишет "Бюллетень кинопрокатчика"... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:34
2022-04-13T19:34
2022-04-13T19:34
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Кинокомпания А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, приостановивших прокат своих проектов в России, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК).Прокатчики обычно платят "правообладателям примерно 20 процентов суммы в момент заключения договора". Оставшаяся часть переводится уже после окончания проката. В случае с "Все везде и сразу" было выплачено сразу 100 процентов еще до старта релиза в кинотеатрах. "Теоретически A24 могла отозвать права на прокат картины, однако в этом случае ей пришлось бы платить внушительную неустойку", — поясняет БК.В российский прокат "Все везде и сразу" вышел 7 апреля. В премьерный уикенд релиз собрал 26,4 млн рублей — "это лучший стартовый результат для проектов А24 в России", утверждает БК.В пакете "Вольги" был еще один проект студии — хоррор "Men" Алекса Гарленда.Мировая премьера фильма "Men" запланирована на 20 мая 2022 года.Другой проект A24, слэшер "Х", должен был выйти в России 17 марта 2022 года. Его правообладателем была компания "Парадиз". Лента не вышла в назначенную дату, а "из графика релизов дистрибьютор убрал фильм лишь через две недели, 30 марта", — пишет БК.В пакете A24 — одни из самых интересных инди-фильмов за последнее время. Среди них "Легенда о Зеленом рыцаре", "Реинкарнация", "Маяк", "Солнцестояние" и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Компания А24 присоединилась к бойкоту российского кинопроката, пишет СМИ
Компания А24 приостанавливает прокат фильмов в России, пишет "Бюллетень кинопрокатчика"
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Кинокомпания А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, приостановивших прокат своих проектов в России, пишет
"Бюллетень кинопрокатчика" (БК).
"Единственным проектом студии, который вышел в российский прокат после 24 февраля, стал фантастический экшн "Все везде и сразу". Как сообщают источники БК, компания "Вольга" смогла выпустить релиз благодаря полному выкупу прав на фильм, который произошел незадолго до конца февраля", — говорится в публикации.
Прокатчики обычно платят "правообладателям примерно 20 процентов суммы в момент заключения договора". Оставшаяся часть переводится уже после окончания проката. В случае с "Все везде и сразу" было выплачено сразу 100 процентов еще до старта релиза в кинотеатрах.
"Теоретически A24 могла отозвать права на прокат картины, однако в этом случае ей пришлось бы платить внушительную неустойку", — поясняет БК.
В российский прокат "Все везде и сразу" вышел 7 апреля. В премьерный уикенд релиз собрал 26,4 млн рублей — "это лучший стартовый результат для проектов А24 в России", утверждает БК.
В пакете "Вольги" был еще один проект студии — хоррор "Men" Алекса Гарленда.
"По неофициальным данным, этот релиз наш дистрибьютор не выкупил полностью, поэтому российский прокат фильма с высокой степенью вероятности не состоится", — делится подробностями БК.
Мировая премьера фильма "Men" запланирована на 20 мая 2022 года.
Другой проект A24, слэшер "Х", должен был выйти в России 17 марта 2022 года. Его правообладателем была компания "Парадиз". Лента не вышла в назначенную дату, а "из графика релизов дистрибьютор убрал фильм лишь через две недели, 30 марта", — пишет БК.
В пакете A24 — одни из самых интересных инди-фильмов за последнее время. Среди них "Легенда о Зеленом рыцаре", "Реинкарнация", "Маяк", "Солнцестояние" и другие.