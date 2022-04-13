https://ria.ru/20220413/kino-1783394412.html

Компания А24 присоединилась к бойкоту российского кинопроката, пишет СМИ

Компания А24 присоединилась к бойкоту российского кинопроката, пишет СМИ - РИА Новости, 13.04.2022

Компания А24 присоединилась к бойкоту российского кинопроката, пишет СМИ

Кинокомпания А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, приостановивших прокат своих проектов в России, пишет "Бюллетень кинопрокатчика"... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:34

2022-04-13T19:34

2022-04-13T19:34

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Кинокомпания А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, приостановивших прокат своих проектов в России, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК).Прокатчики обычно платят "правообладателям примерно 20 процентов суммы в момент заключения договора". Оставшаяся часть переводится уже после окончания проката. В случае с "Все везде и сразу" было выплачено сразу 100 процентов еще до старта релиза в кинотеатрах. "Теоретически A24 могла отозвать права на прокат картины, однако в этом случае ей пришлось бы платить внушительную неустойку", — поясняет БК.В российский прокат "Все везде и сразу" вышел 7 апреля. В премьерный уикенд релиз собрал 26,4 млн рублей — "это лучший стартовый результат для проектов А24 в России", утверждает БК.В пакете "Вольги" был еще один проект студии — хоррор "Men" Алекса Гарленда.Мировая премьера фильма "Men" запланирована на 20 мая 2022 года.Другой проект A24, слэшер "Х", должен был выйти в России 17 марта 2022 года. Его правообладателем была компания "Парадиз". Лента не вышла в назначенную дату, а "из графика релизов дистрибьютор убрал фильм лишь через две недели, 30 марта", — пишет БК.В пакете A24 — одни из самых интересных инди-фильмов за последнее время. Среди них "Легенда о Зеленом рыцаре", "Реинкарнация", "Маяк", "Солнцестояние" и другие.

https://ria.ru/20220412/kino-1783185331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы