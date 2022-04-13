https://ria.ru/20220413/kaliforniya-1783240989.html
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре
Стрельба произошла в торговом центре американского города Викторвилл в штате Калифорния, в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T07:35
2022-04-13T07:35
2022-04-13T07:36
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре американского города Викторвилл в штате Калифорния, в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.Согласно полиции, девочка была доставлена в больницу и находится в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего. Работа торгового центра приостановлена, посетители были эвакуированы.
https://ria.ru/20220413/informatsiya-1783232791.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
07:35 13.04.2022 (обновлено: 07:36 13.04.2022)
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре
KTLA: при стрельбе в торговом центре в Калифорнии пострадала девятилетняя девочка