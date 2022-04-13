Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/kaliforniya-1783240989.html
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре
Стрельба произошла в торговом центре американского города Викторвилл в штате Калифорния, в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T07:35
2022-04-13T07:36
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/49/1520394974_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_6f037d0449408cc6400ce28c66e251d9.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре американского города Викторвилл в штате Калифорния, в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.Согласно полиции, девочка была доставлена в больницу и находится в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего. Работа торгового центра приостановлена, посетители были эвакуированы.
https://ria.ru/20220413/informatsiya-1783232791.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/49/1520394974_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_4ada123e4cee6cb08976e21c9cf3ccac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
07:35 13.04.2022 (обновлено: 07:36 13.04.2022)
 
СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре

KTLA: при стрельбе в торговом центре в Калифорнии пострадала девятилетняя девочка

© Фото : страница школы Highland High School в FacebookАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : страница школы Highland High School в Facebook
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре американского города Викторвилл в штате Калифорния, в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.
Согласно полиции, девочка была доставлена в больницу и находится в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего. Работа торгового центра приостановлена, посетители были эвакуированы.
Сотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
03:00
В США объявили награду за информацию о стрелявшем в метро Нью-Йорка
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала