https://ria.ru/20220413/kaliforniya-1783240989.html

СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре

СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: в Калифорнии произошла стрельба в торговом центре

Стрельба произошла в торговом центре американского города Викторвилл в штате Калифорния, в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T07:35

2022-04-13T07:35

2022-04-13T07:36

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре американского города Викторвилл в штате Калифорния, в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.Согласно полиции, девочка была доставлена в больницу и находится в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего. Работа торгового центра приостановлена, посетители были эвакуированы.

https://ria.ru/20220413/informatsiya-1783232791.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша