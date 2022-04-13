https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783395714.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 13.04.2022

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года по 8 апреля потребительские цены выросли на 10,83%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:04

2022-04-13T19:04

2022-04-13T19:31

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года по 8 апреля потребительские цены выросли на 10,83%, сообщил в среду Росстат."За период со 2 по 8 апреля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,66%, с начала апреля – 100,80%, с начала года – 110,83%", - говорится в документе статистического ведомства.По данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%, в том числе помидоры – на 5,3%, огурцы – на 5%, бананы – на 4,8%. На прочую плодоовощную продукцию рост цен продолжил замедляться. Сильнее всего среди овощей подорожала свекла - на 7,44% (рост замедлился с 11,27%), репчатый лук - на 6,34% (с 14,22%), картофель - на 3,62% (с 4,76%), морковь - на 3,37% (с 8,45%).Рост цен на сахар резко замедлился - до 0,94% с 5,08% на предыдущей неделе. Список наиболее подорожавших продовольственных товаров (за исключением плодоовощной продукции) теперь возглавил маргарин - темпы роста цен на него ускорились с 2,58% до 3,11%. В числе наиболее подорожавших продовольственных товаров по итогам прошлой недели также: рис (рост на 2,69%), чай (на 2,18%), шоколадные конфеты (на 2,13%), печенье (1,93%), макаронные изделия из пшеничной муки (рост на 1,83%), вареная колбаса и куриное мясо (на 1,6%), соль (рост на 1,57%), гречка (на 1,55%). Динамика изменения цен за минувшую неделю по данным позициям была разнонаправленной.Среди непродовольственных товаров цены на бытовую технику и электронику продолжили снижаться. Так, пылесосы стали дешевле на 9,12% (на предыдущей неделе они снизились в цене на 3,44%), смартфоны - на 1,7% (до этого они сократились в стоимости на 1,57%), телевизоры снизились в цене на 5,8% (после снижения на 7,33% на предыдущей неделе). С начала года пылесосы выросли в цене на 19,35%, телевизоры - на 20,57%, смартфоны - на 16,45%.Цены на иностранные автомобили выросли на 2,26%, на отечественные - не изменились (с начала года новые инормарки подорожали в среднем на 37%, отечественные авто - на 28,4%). Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились. Цены на все наблюдаемые в недельной динамике медикаменты снизились. На 10,57% выросла стоимость полета эконом-класса по России.

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783307036.html

https://ria.ru/20220413/mrot-1783361326.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)