https://ria.ru/20220413/evakuatsiya-1783352802.html

В Безыменное из Мариуполя эвакуировали еще 109 человек

В Безыменное из Мариуполя эвакуировали еще 109 человек - РИА Новости, 13.04.2022

В Безыменное из Мариуполя эвакуировали еще 109 человек

Еще 109 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, среди них 22 ребенка, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:17

2022-04-13T16:17

2022-04-13T16:24

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

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украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Еще 109 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, среди них 22 ребенка, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 13 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 109 человек, среди них 22 ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Как отметил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина