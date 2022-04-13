https://ria.ru/20220413/dipotnosheniya-1783394270.html

Отношения с Россией развиваются на высоком уровне, заявил посол КНДР

Отношения с Россией развиваются на высоком уровне, заявил посол КНДР - РИА Новости, 13.04.2022

Отношения с Россией развиваются на высоком уровне, заявил посол КНДР

Развитие отношений между Пхеньяном и Москвой находится на высоком уровне, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:58

2022-04-13T18:58

2022-04-13T19:12

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

корейский полуостров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Развитие отношений между Пхеньяном и Москвой находится на высоком уровне, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль."Сегодня благодаря глубокому вниманию председателя государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина отношения дружбы двух наших стран продолжают неизбежно развиваться на новом высоком уровне", - сказал посол в честь мероприятий, посвященных дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.По словам посла, взаимодействие двух стран на пути обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе будут дальше углубляться в соответствии с договоренностями на высшем уровне.В свою очередь директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что "традиции дружбы и добрососедского сотрудничества" между Москвой и Пхеньяном получают новое развитие.По его словам, "КНДР полностью поддержала" операцию России на Украине, "публично и убедительно осудила главного виновника нынешнего конфликта - США". "Эта позиция КНДР будет учитываться нами при развитии двусторонних отношений и выработке подходов к вопросам обеспечения безопасности на Корейском полуострове", - сказал российский дипломат. Москва, добавил он, готова к плотной координации усилий с Пхеньяном в вопросах мира на Корейском полуострове.Обычно для жителей Северной Кореи день рождения Ким Ир Сена, "День Солнца", знаменует собой приход весны и сопровождается различными концертами, фестивалями, выставками.

https://ria.ru/20220403/pkhenyan-1781511418.html

https://ria.ru/20220212/koreya-1772424166.html

кндр (северная корея)

корейский полуостров

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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире, корейский полуостров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)