https://ria.ru/20220413/bezhentsy-1783254456.html

В Ростовскую область за сутки въехали более 14,5 тысячи беженцев

В Ростовскую область за сутки въехали более 14,5 тысячи беженцев - РИА Новости, 13.04.2022

В Ростовскую область за сутки въехали более 14,5 тысячи беженцев

Свыше 14,5 тысячи беженцев пересекли границу РФ в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:52

2022-04-13T09:52

2022-04-13T09:52

владимир путин

россия

украина

донбасс

общество

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Свыше 14,5 тысячи беженцев пересекли границу РФ в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 500 граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782841695.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, донбасс, общество, ростовская область