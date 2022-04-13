https://ria.ru/20220413/avtomobil-1783228494.html

СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро

СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро

Автомобиль грузовой компании U-Haul с номерами Аризоны может иметь отношение к инциденту со стрельбой в метро Нью-Йорка, его ищет полиция, сообщает телеканал... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T00:21

2022-04-13T00:21

2022-04-13T00:21

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Автомобиль грузовой компании U-Haul с номерами Аризоны может иметь отношение к инциденту со стрельбой в метро Нью-Йорка, его ищет полиция, сообщает телеканал NY1 со ссылкой на внутреннюю переписку правоохранителей города."Мы получили внутреннюю переписку полиции об автомобиле U-Haul. Они ищут автомобиль с номерами Аризоны. Считается, что он может быть связан с инцидентом. Полицейских призывают соблюдать осторожность при приближении к автомобилю", - заявил сотрудник канала.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их. Пострадали более 20 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, аризона, сша