СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро
NY1: в США ищут грузовой автомобиль с номерами Аризоны после стрельбы в нью-йоркском метро
© AP Photo / Kevin HagenСотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
© AP Photo / Kevin Hagen
Сотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Автомобиль грузовой компании U-Haul с номерами Аризоны может иметь отношение к инциденту со стрельбой в метро Нью-Йорка, его ищет полиция, сообщает телеканал NY1 со ссылкой на внутреннюю переписку правоохранителей города.
"Мы получили внутреннюю переписку полиции об автомобиле U-Haul. Они ищут автомобиль с номерами Аризоны. Считается, что он может быть связан с инцидентом. Полицейских призывают соблюдать осторожность при приближении к автомобилю", - заявил сотрудник канала.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их. Пострадали более 20 человек.