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СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро - РИА Новости, 13.04.2022
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СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро
СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро
Автомобиль грузовой компании U-Haul с номерами Аризоны может иметь отношение к инциденту со стрельбой в метро Нью-Йорка, его ищет полиция, сообщает телеканал... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:21
2022-04-13T00:21
в мире
аризона
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Автомобиль грузовой компании U-Haul с номерами Аризоны может иметь отношение к инциденту со стрельбой в метро Нью-Йорка, его ищет полиция, сообщает телеканал NY1 со ссылкой на внутреннюю переписку правоохранителей города."Мы получили внутреннюю переписку полиции об автомобиле U-Haul. Они ищут автомобиль с номерами Аризоны. Считается, что он может быть связан с инцидентом. Полицейских призывают соблюдать осторожность при приближении к автомобилю", - заявил сотрудник канала.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их. Пострадали более 20 человек.
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в мире, аризона, сша
00:21 13.04.2022
 
СМИ: в США ищут автомобиль после стрельбы в нью-йоркском метро

NY1: в США ищут грузовой автомобиль с номерами Аризоны после стрельбы в нью-йоркском метро

© AP Photo / Kevin HagenСотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Kevin Hagen
Сотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Автомобиль грузовой компании U-Haul с номерами Аризоны может иметь отношение к инциденту со стрельбой в метро Нью-Йорка, его ищет полиция, сообщает телеканал NY1 со ссылкой на внутреннюю переписку правоохранителей города.
"Мы получили внутреннюю переписку полиции об автомобиле U-Haul. Они ищут автомобиль с номерами Аризоны. Считается, что он может быть связан с инцидентом. Полицейских призывают соблюдать осторожность при приближении к автомобилю", - заявил сотрудник канала.
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 20:17
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их. Пострадали более 20 человек.
 
В миреАризонаСША
 
 
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