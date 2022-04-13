https://ria.ru/20220413/aviatsiya-1783406819.html

Российская боевая авиация поразила еще десять объектов украинской армии

Российская боевая авиация поразила еще десять объектов украинской армии - РИА Новости, 13.04.2022

Российская боевая авиация поразила еще десять объектов украинской армии

Российская боевая авиация в среду поразила еще 10 объектов украинской армии, в том числе пункт управления, заявил официальный представитель министерства обороны РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:06

2022-04-13T20:06

2022-04-13T20:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская боевая авиация в среду поразила еще 10 объектов украинской армии, в том числе пункт управления, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией поражено 10 военных объектов Украины. Среди них пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также шесть районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783404987.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины