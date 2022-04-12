https://ria.ru/20220412/zhurnalistka-1783059305.html

Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала

Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала - РИА Новости, 12.04.2022

Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала

Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала Ирину Куксенкову, сюжет с соответствующими кадрами был показан в эфире телеканала. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:31

2022-04-12T11:31

2022-04-12T11:31

донецк (днр)

в мире

мариуполь

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала Ирину Куксенкову, сюжет с соответствующими кадрами был показан в эфире телеканала.Ранее Первый канал сообщил, что Куксенкова получила ранения, попав в Мариуполе под обстрел националистов."После завершения съемок репортажа мы также мелкими группами аккуратно выдвинулись с территории завода Ильича, но уже на выходе нас заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомета АГС-17. Съемочная группа: оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов целы, мне в обе ноги попали несколько осколков. Военные тут же вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь", - рассказала журналистка.По словам Куксенковой, сейчас она находится в Донецке, врачи продолжают извлекать осколки.

https://ria.ru/20220412/nekhvatka-1783051896.html

донецк (днр)

мариуполь

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Варвара Скокшина

донецк (днр), в мире, мариуполь