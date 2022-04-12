https://ria.ru/20220412/zhurnalistka-1783059305.html
Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала
Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала - РИА Новости, 12.04.2022
Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала
Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала Ирину Куксенкову, сюжет с соответствующими кадрами был показан в эфире телеканала. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:31
2022-04-12T11:31
2022-04-12T11:31
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала Ирину Куксенкову, сюжет с соответствующими кадрами был показан в эфире телеканала.Ранее Первый канал сообщил, что Куксенкова получила ранения, попав в Мариуполе под обстрел националистов."После завершения съемок репортажа мы также мелкими группами аккуратно выдвинулись с территории завода Ильича, но уже на выходе нас заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомета АГС-17. Съемочная группа: оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов целы, мне в обе ноги попали несколько осколков. Военные тут же вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь", - рассказала журналистка.По словам Куксенковой, сейчас она находится в Донецке, врачи продолжают извлекать осколки.
https://ria.ru/20220412/nekhvatka-1783051896.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, мариуполь
Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала
Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала Куксенкову