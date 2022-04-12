https://ria.ru/20220412/zalozhniki-1783215912.html
Украинские националисты держат в заложниках более шести тысяч иностранцев
Украинские националисты держат в заложниках более шести тысяч иностранцев - РИА Новости, 12.04.2022
Украинские националисты держат в заложниках более шести тысяч иностранцев
Украинские националисты по-прежнему удерживают в заложниках в качестве "живого щита" свыше 6,2 тысячи иностранцев из 11 стран, заявил руководитель... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:46
2022-04-12T21:46
2022-04-12T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские националисты по-прежнему удерживают в заложниках в качестве "живого щита" свыше 6,2 тысячи иностранцев из 11 стран, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 253 иностранных гражданина из 11 государств", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783215177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украинские националисты держат в заложниках более шести тысяч иностранцев
Минобороны: националисты держат в заложниках более 6,2 тысячи иностранцев из 11 стран