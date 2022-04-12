https://ria.ru/20220412/voennosluzhaschie-1783190420.html

Народная милиция ДНР сообщила о пятерых погибших военнослужащих

Народная милиция ДНР сообщила о пятерых погибших военнослужащих - РИА Новости, 12.04.2022

Народная милиция ДНР сообщила о пятерых погибших военнослужащих

За минувшие сутки пять военнослужащих ДНР погибли, 26 получили ранения, говорится в заявлении Народной милиции ДНР. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T19:57

2022-04-12T19:57

2022-04-12T20:14

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. За минувшие сутки пять военнослужащих ДНР погибли, 26 получили ранения, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и двадцать шесть получили ранения", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 12 апреля, с начала операции уничтожено 88% танков и других бронированных машин Украины (2139 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 85% военных самолетов (130 из 152), 66% парка вертолетов (99 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

донецкая народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина