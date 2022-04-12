https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783217041.html

День 48-й: уничтожены 38 военных объектов Украины, Путин о спецоперации

День 48-й: уничтожены 38 военных объектов Украины, Путин о спецоперации - РИА Новости, 12.04.2022

День 48-й: уничтожены 38 военных объектов Украины, Путин о спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении за день 38 военных объектов Украины, в том числе комплекса ПВО Бук-М1 и радиолокатора системы С-300. Всего с начала... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:55

2022-04-12T21:55

2022-04-12T22:00

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

александр лукашенко

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россия

севастополь

воздушно-космические силы россии

украина

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России сообщило об уничтожении за день 38 военных объектов Украины, в том числе комплекса ПВО Бук-М1 и радиолокатора системы С-300. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 самолетов и почти 100 вертолетов.Президент России Владимир Путин прокомментировал ход операции во вторник, заявив, что РФ может действовать на Украине быстрее, но это приведет к интенсивности боевых действий, а значит? к потерям, а нужно достичь поставленных целей, минимизировав их. Россия будет "действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом", заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Хох операцииОперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 38 военных объектов Украины, среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области. Также были уничтожены комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300, сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска, Мелитополя, еще два - над населенными пунктами Очаков и Николаев.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники.Российская артиллерия в районе Попасной под Луганском нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской бригады. Конашенков сообщил, что в результате уничтожено более 120 человек личного состава соединения, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения.Также Конашенков сообщил, что военные силы РФ пресекли попытку группы украинских военнослужащих численностью до 100 человек на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения. По его словам, 11 апреля в Мариуполе в тёмное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Генерал уточнил, что уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава.Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала текущих суток военнослужащие ДНР уничтожили 67 украинских националистов. Также отмечается, что удалось захватить две БМП, четыре 120-миллиметровых миномета и три грузовых транспортных средства с боекомплектом. За минувшие сутки пять военнослужащих ДНР погибли, 26 получили ранения, также заявили в ведомстве.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что 212 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, среди них 41 ребенок.Путин о спецоперации и переговорахВо вторник прошли переговоры российского президента Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи Путин сделал ряд заявлений, касающихся спецоперации РФ на Украине. Путин заявил, что Украина, Белоруссия и Россия – это триединый народ, то, что происходит сейчас на Украине, является трагедией, но у России не было выбора.Комментируя ход операции, Путин заявил, что Россия может действовать на Украине быстрее, но это приведет к интенсивности боевых действий, а значит, к потерям, а нужно достичь поставленных целей, минимизировав их. Россия будет "действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом", заявил он.Президент отметил, что внимательно следит за дискуссиями внутри страны и за рубежом насчет специальной военной операции на Украине, указав, что от общественности не нужно ничего скрывать.Путин также назвал фейком сообщения о причастности российских военных к гибели мирных жителей в Буче, заявив, что таким же фейком была раньше информация о применении химоружия в Сирии правительством Башара Асада. Путин сообщил, что Лукашенко передал ему документы, содержащие информацию об организации провокации в Буче.Путин также затронул переговорный процесс России и Украины. По его словам, Украина отошла от стамбульских договоренностей и вернула процесс в тупиковую ситуацию."Теперь уже требование безопасности – это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", - сказал он.Путин также сообщил, что ему сказали о том, что вчера вечером украинская сторона "опять что-то изменила", он пока этих изменений не знает. Но непоследовательность по принципиальным вопросам затрудняет достижение окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке, отметил он."И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции", - подчеркнул он.Путин также указал, что диалог с Украиной стало возможно начать во многом благодаря президенту Белоруссии, и белорусская площадка вполне подходит для переговоров Москвы и Киева.

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Наталья Макарова

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