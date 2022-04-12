https://ria.ru/20220412/soveschanie-1783216232.html
Путин пока не планирует традиционное военное совещание
Путин пока не планирует традиционное военное совещание - РИА Новости, 12.04.2022
Путин пока не планирует традиционное военное совещание
В планах у президента РФ Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:49
2022-04-12T21:49
2022-04-12T21:58
безопасность
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В планах у президента РФ Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока в планах нет. Но очевидно, что пока идет операция, то конечно, по крайней мере армейский командный состав занят. Поэтому, конечно, эта практика будет дальше продолжаться, но пока четких дат нет в связи с продолжением операции", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783217041.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин
21:49 12.04.2022 (обновлено: 21:58 12.04.2022)
Путин пока не планирует традиционное военное совещание
Президент Путин пока не планирует традиционное военное совещание
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В планах у президента РФ Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока в планах нет. Но очевидно, что пока идет операция, то конечно, по крайней мере армейский командный состав занят. Поэтому, конечно, эта практика будет дальше продолжаться, но пока четких дат нет в связи с продолжением операции", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.