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Путин пока не планирует традиционное военное совещание - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/soveschanie-1783216232.html
Путин пока не планирует традиционное военное совещание
Путин пока не планирует традиционное военное совещание - РИА Новости, 12.04.2022
Путин пока не планирует традиционное военное совещание
В планах у президента РФ Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:49
2022-04-12T21:58
безопасность
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В планах у президента РФ Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока в планах нет. Но очевидно, что пока идет операция, то конечно, по крайней мере армейский командный состав занят. Поэтому, конечно, эта практика будет дальше продолжаться, но пока четких дат нет в связи с продолжением операции", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, владимир путин
21:49 12.04.2022 (обновлено: 21:58 12.04.2022)
 
Путин пока не планирует традиционное военное совещание

Президент Путин пока не планирует традиционное военное совещание

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В планах у президента РФ Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока в планах нет. Но очевидно, что пока идет операция, то конечно, по крайней мере армейский командный состав занят. Поэтому, конечно, эта практика будет дальше продолжаться, но пока четких дат нет в связи с продолжением операции", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Танк Западного военного округа во время боевых действий в Харьковской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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