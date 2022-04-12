https://ria.ru/20220412/soveschanie-1783216232.html

Путин пока не планирует традиционное военное совещание

Путин пока не планирует традиционное военное совещание - РИА Новости, 12.04.2022

Путин пока не планирует традиционное военное совещание

В планах у президента РФ Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:49

2022-04-12T21:49

2022-04-12T21:58

безопасность

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В планах у президента РФ Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока в планах нет. Но очевидно, что пока идет операция, то конечно, по крайней мере армейский командный состав занят. Поэтому, конечно, эта практика будет дальше продолжаться, но пока четких дат нет в связи с продолжением операции", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783217041.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

безопасность, владимир путин