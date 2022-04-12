Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР
СК установит обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России поручил зафиксировать и установить обстоятельств захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.
По данным следствия, украинские силовики использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия. Они использовали гражданское население, в данном случае пожилых людей, в качестве живого щита.
"В здании при этом были оборудованы точки для стрельбы из пулеметов и противотанковыми средствами. Понимая, что удержать позицию не получится, националисты стали отступать, стреляя по зданию и находящимся в нем людям", - добавляется в сообщении.
Следствие установит подразделение украинских силовиков, участвовавших в боевых действиях в районе дома престарелых, а также должностных лиц, принявших решение использовать людей в качестве живого щита и открывших огонь по ним при отступлении.