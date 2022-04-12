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Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022
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Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР
Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:25
2022-04-12T21:25
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил зафиксировать и установить обстоятельств захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.По данным следствия, украинские силовики использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия. Они использовали гражданское население, в данном случае пожилых людей, в качестве живого щита."В здании при этом были оборудованы точки для стрельбы из пулеметов и противотанковыми средствами. Понимая, что удержать позицию не получится, националисты стали отступать, стреляя по зданию и находящимся в нем людям", - добавляется в сообщении.Следствие установит подразделение украинских силовиков, участвовавших в боевых действиях в районе дома престарелых, а также должностных лиц, принявших решение использовать людей в качестве живого щита и открывших огонь по ним при отступлении.
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луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
21:25 12.04.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР

СК установит обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России поручил зафиксировать и установить обстоятельств захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.
По данным следствия, украинские силовики использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия. Они использовали гражданское население, в данном случае пожилых людей, в качестве живого щита.
"В здании при этом были оборудованы точки для стрельбы из пулеметов и противотанковыми средствами. Понимая, что удержать позицию не получится, националисты стали отступать, стреляя по зданию и находящимся в нем людям", - добавляется в сообщении.
Следствие установит подразделение украинских силовиков, участвовавших в боевых действиях в районе дома престарелых, а также должностных лиц, принявших решение использовать людей в качестве живого щита и открывших огонь по ним при отступлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 11:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Луганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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