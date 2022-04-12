https://ria.ru/20220412/rassledovanie-1783213380.html

Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР

Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:25

2022-04-12T21:25

2022-04-12T21:25

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил зафиксировать и установить обстоятельств захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.По данным следствия, украинские силовики использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия. Они использовали гражданское население, в данном случае пожилых людей, в качестве живого щита."В здании при этом были оборудованы точки для стрельбы из пулеметов и противотанковыми средствами. Понимая, что удержать позицию не получится, националисты стали отступать, стреляя по зданию и находящимся в нем людям", - добавляется в сообщении.Следствие установит подразделение украинских силовиков, участвовавших в боевых действиях в районе дома престарелых, а также должностных лиц, принявших решение использовать людей в качестве живого щита и открывших огонь по ним при отступлении.

https://ria.ru/20220412/obstrel-1783065657.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)