21:15 12.04.2022 (обновлено: 21:19 12.04.2022)
В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный
Минобороны: местный военный ранен при обстреле в Карабахе со стороны Азербайджана
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Одно нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе, получил ранение местный военнослужащий, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Фурух со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики, в результате которого один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.
В конце марта 2022 года в СМИ сообщалось, что названное село было занято вооруженными силами Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы