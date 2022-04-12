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В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный - РИА Новости, 12.04.2022
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В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный
В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный - РИА Новости, 12.04.2022
В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный
Одно нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе, получил ранение местный военнослужащий, говорится в бюллетене... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:15
2022-04-12T21:19
в мире
армения
азербайджан
баку
признание днр и лнр в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Одно нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе, получил ранение местный военнослужащий, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Фурух со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики, в результате которого один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.В конце марта 2022 года в СМИ сообщалось, что названное село было занято вооруженными силами Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы
https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html
армения
азербайджан
баку
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в мире, армения, азербайджан, баку, признание днр и лнр в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:15 12.04.2022 (обновлено: 21:19 12.04.2022)
 
В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный

Минобороны: местный военный ранен при обстреле в Карабахе со стороны Азербайджана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Одно нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе, получил ранение местный военнослужащий, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Фурух со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики, в результате которого один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.
В конце марта 2022 года в СМИ сообщалось, что названное село было занято вооруженными силами Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 15:59
В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми
 
В миреАрменияАзербайджанБакуПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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