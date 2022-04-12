https://ria.ru/20220412/ranenyy-1783212453.html

В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный

В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный - РИА Новости, 12.04.2022

В Карабахе при обстреле со стороны Азербайджана ранен местный военный

Одно нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе, получил ранение местный военнослужащий, говорится в бюллетене... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:15

2022-04-12T21:15

2022-04-12T21:19

в мире

армения

азербайджан

баку

признание днр и лнр в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Одно нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе, получил ранение местный военнослужащий, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Фурух со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики, в результате которого один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.В конце марта 2022 года в СМИ сообщалось, что названное село было занято вооруженными силами Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, баку, признание днр и лнр в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)