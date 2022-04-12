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Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1782920976.html
Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий
Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий - РИА Новости, 12.04.2022
Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий
Определены самые популярные направления для путешествий в текущем году, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:57
2022-04-12T10:57
туризм
туризм
новости - туризм
италия
греция
таиланд
кипр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Определены самые популярные направления для путешествий в текущем году, сообщает Travel Daily News.Согласно данным, которые изданию предоставил немецкий сервис поиска жилья для отдыха, больше всего бронирований за последние 12 месяцев было совершено в Турцию — более 102 тысяч. Причем гости проявляли интерес не только к курортным Анталье и Бодруму, но и к Стамбулу и Каппадокии.Греция — на втором месте в списке, жилье там искали 90 тысяч туристов. Путешественники там совмещают пляжный отдых и посещение античных достопримечательностей.Мальдивам ушла "бронза" рейтинга, они заинтересовали 84 тысячи респондентов. Острова с красивыми пляжами привлекают наиболее обеспеченных отдыхающих, отмечают эксперты.В топ-5 вошли также Испания (74 тысячи запросов) и Таиланд (57 тысяч). Далее в списке наиболее востребованных стран для путешествий расположились Кипр, Мальта, Мексика, Италия и Исландия.
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италия
греция
таиланд
кипр
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туризм, новости - туризм, италия, греция, таиланд, кипр, испания, мальта, мальдивы, мексика, турция, исландия, германия
10:57 12.04.2022
 
Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий

Турция стала топовым направлением для путешествий в 2022 году по версии Travel Daily News

CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
CC0 / Mayya666 / Kemer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Определены самые популярные направления для путешествий в текущем году, сообщает Travel Daily News.
Согласно данным, которые изданию предоставил немецкий сервис поиска жилья для отдыха, больше всего бронирований за последние 12 месяцев было совершено в Турцию — более 102 тысяч. Причем гости проявляли интерес не только к курортным Анталье и Бодруму, но и к Стамбулу и Каппадокии.
Греция — на втором месте в списке, жилье там искали 90 тысяч туристов. Путешественники там совмещают пляжный отдых и посещение античных достопримечательностей.
Мальдивам ушла "бронза" рейтинга, они заинтересовали 84 тысячи респондентов. Острова с красивыми пляжами привлекают наиболее обеспеченных отдыхающих, отмечают эксперты.
В топ-5 вошли также Испания (74 тысячи запросов) и Таиланд (57 тысяч). Далее в списке наиболее востребованных стран для путешествий расположились Кипр, Мальта, Мексика, Италия и Исландия.
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