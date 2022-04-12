https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1782920976.html

Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий

Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий - РИА Новости, 12.04.2022

Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий

Определены самые популярные направления для путешествий в текущем году, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:57

2022-04-12T10:57

2022-04-12T10:57

туризм

туризм

новости - туризм

италия

греция

таиланд

кипр

испания

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Определены самые популярные направления для путешествий в текущем году, сообщает Travel Daily News.Согласно данным, которые изданию предоставил немецкий сервис поиска жилья для отдыха, больше всего бронирований за последние 12 месяцев было совершено в Турцию — более 102 тысяч. Причем гости проявляли интерес не только к курортным Анталье и Бодруму, но и к Стамбулу и Каппадокии.Греция — на втором месте в списке, жилье там искали 90 тысяч туристов. Путешественники там совмещают пляжный отдых и посещение античных достопримечательностей.Мальдивам ушла "бронза" рейтинга, они заинтересовали 84 тысячи респондентов. Острова с красивыми пляжами привлекают наиболее обеспеченных отдыхающих, отмечают эксперты.В топ-5 вошли также Испания (74 тысячи запросов) и Таиланд (57 тысяч). Далее в списке наиболее востребованных стран для путешествий расположились Кипр, Мальта, Мексика, Италия и Исландия.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

италия

греция

таиланд

кипр

испания

мальта

мальдивы

мексика

турция

исландия

германия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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