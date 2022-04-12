NY1: число пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро возросло до 24 человек
Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.
Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.
Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.
Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.
По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.
По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.
Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.
Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.
Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.
Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.
Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.
Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.
Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.
Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.
По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.
Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.
Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.
Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.