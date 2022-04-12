https://ria.ru/20220412/postradavshie-1783227171.html

Число пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро возросло до 24

Число пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро возросло до 24 - РИА Новости, 12.04.2022

Число пострадавших при стрельбе в нью-йоркском метро возросло до 24

Число пострадавших в ходе стрельбы в метро в Бруклине выросло до 24, сообщил телеканал NY1. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T23:56

2022-04-12T23:56

2022-04-12T23:56

в мире

бруклин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783190115_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_324dc8716322be393d78198048ffacc0.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – РИА Новости. Число пострадавших в ходе стрельбы в метро в Бруклине выросло до 24, сообщил телеканал NY1."Десять человек получили огнестрельные ранения, общее число раненных достигло 24 и может вырасти еще", - сказал ведущий.Во вторник утром на станции метро 36th Street в Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их.

бруклин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бруклин, сша