https://ria.ru/20220412/posobiya-1783220286.html

Правительство выделило деньги семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Правительство выделило деньги семьям погибших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 12.04.2022

Правительство выделило деньги семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Правительство РФ выделило деньги на единовременные пособия семьям пострадавших и погибших в результате аварии, произошедшей в ноябре на шахте "Листвяжная" в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:21

2022-04-12T22:21

2022-04-12T23:17

общество

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделило деньги на единовременные пособия семьям пострадавших и погибших в результате аварии, произошедшей в ноябре на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2022 году МЧС России в целях предоставления разовой финансовой помощи в форме иного межбюджетного трансфера бюджету Кемеровской области - Кузбасса на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий аварии, произошедшей 25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная", бюджетные ассигнования в размере 10950 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду выплату единовременного пособия гражданам", - говорится в сообщении.Уточняется, что на выплату единовременного пособия членам семей погибших при аварии выделено 750 тысяч рублей, пострадавшим выделено 10 200 000 рублей."Правительству Кемеровской области - Кузбасса представить в МЧС России согласованные с Минздравом России списки граждан, погибших (умерших) в результате аварии, и граждан, получивших вред здоровью в результате аварии", - добавляется в сообщении.Кроме МЧС России проконтролировать эффективное использование бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2023 года.В конце ноября в шахте "Листвяжная", когда под землей находились 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. В общей сложности жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20220324/kuzbass-1779811424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/putin-1773212377.html

кемеровская область

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общество, происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе