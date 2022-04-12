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ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 миллиметра
ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 миллиметра - РИА Новости, 12.04.2022
ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 миллиметра
Украинские войска в 9.00 (совпадает с мск) обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:28
2022-04-12T09:28
2022-04-12T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
первомайск
украина
лнр
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 (совпадает с мск) обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (6 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, первомайск, украина, лнр
ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 миллиметра
ЛНР: украинские войска обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 миллиметра