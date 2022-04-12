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"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада - РИА Новости, 12.04.2022
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"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада
"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада - РИА Новости, 12.04.2022
"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада
Западные страны начали отправлять на Украину бронетехнику: Австралия передала 20 БТР, Чехия — партию Т-72 и БМП-1 из старых запасов, в Германии обсуждают... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:00
2022-04-12T08:08
безопасность
олаф шольц
анналена бербок
лиз трасс
россия
чехия
прага
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Западные страны начали отправлять на Украину бронетехнику: Австралия передала 20 БТР, Чехия — партию Т-72 и БМП-1 из старых запасов, в Германии обсуждают поставку сотни танков. Великобритания тоже не останется в стороне. Что из этого выйдет — в материале РИА Новости.Советское наследиеНа днях Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи ВСУ на полмиллиарда евро. На Западе рассчитывают, что активная накачка Украины вооружениями затянет боевые действия.Как и прежде, Киеву предоставят противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, бронежилеты, полевые аптечки, приборы ночного видения и радары контрбатарейной борьбы. Но теперь к этому добавят бронетехнику.В конце прошлой недели в прокси-войну с Россией вступила Австралия. Мельбурн одобрил отправку 20 бронеавтомобилей Bushmaster на 37 миллионов долларов. Эти машины класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected — устойчивые к подрыву и атакам из засад) относительно современные: стоят на вооружении с 1998-го."Бушмастеры" перевозят девять человек в десантном отделении, защищают экипаж от стрелкового оружия калибра до 7,62 миллиметра и противопехотных мин. Есть несколько вариантов: транспортный, медицинский, командирский, инженерный, минометный и огневой поддержки.Чехия передала Украине по пять танков Т-72М (экспортные советские Т-72А, выпускавшиеся в 1980-х) и боевых машин пехоты BVP-2 (модификация БМП-1).В чешской армии есть машины и поновее, например танки Т-72М4 CZ с современными двигателями, трансмиссией, динамической защитой и системой управления огнем. Но в Праге, видимо, пожадничали.Старые "Леопарды"Словакия переправила на Украину зенитно-ракетные системы С-300ПМУ из собственных арсеналов. Однако повоевать они, похоже, не успели. Минобороны России сообщило, что в понедельник "высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран".Эстония, в свою очередь, подтвердила отправку девяти 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, а также сотен снарядов.А глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала усилить ВСУ "новой, более тяжелой военной техникой" и ракетными комплексами большой дальности, не уточнив, о чем именно идет речь. Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что Лондон собирается предоставить ВСУ 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки AS-90, стоящие на вооружении британской армии с 1992-го. Они стреляют на дальность до 30 километров всей номенклатурой натовских боеприпасов, в том числе корректируемыми. Кроме того, Украину обеспечили ПЗРК Starstreak и Martlet, значительно превосходящими по боевым возможностям американские "Стингеры".Помочь Киеву бронетехникой хотят и в Берлине. Министр экономики Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок пообещали сто танков Leopard-1 с баз хранения бундесвера. Однако канцлер Олаф Шольц настаивает на достижении "общей позиции" с западными союзниками, прежде чем отгружать тяжелое вооружение.Немецкие "Леопарды" эксплуатируются с 1966-го и безнадежно устарели. К тому же неясно, кто и где будет обучать обращаться с ними украинских военных.Новый ленд-лизСША планируют кратно увеличить военную помощь Киеву. Американский сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который значительно упростит поставки.Напомним, в годы Второй мировой американцы по ленд-лизу снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции. После войны Вашингтон предложил вернуть уцелевшую технику или компенсировать ее стоимость с помощью американских кредитов. Россия, к примеру, закончила платить по долгам только в 2006-м."Американская военная помощь может и не дойти до адресата, потому что Россия будет воспринимать это оружие как законную цель и уничтожать перевозящие его караваны, — объяснил военный эксперт Дмитрий Литовкин. — А Украина влезет в долги. Не доехало, но заплатить все равно надо. В Вашингтоне уточнили, что Киев получит в первую очередь советскую технику из стран бывшего Варшавского договора. Тем самым Белый дом освобождает площадку для поставок собственных вооружений этим государствам. Это дополнительные деньги, которые заплатит уже Восточная Европа. Соответственно, американский ВПК рассчитывает на дополнительные заказы".Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что США предоставят Украине тяжелую технику из собственных запасов. Пока речь идет о советских комплексах ПВО, хорошо знакомых украинским специалистам. За десятилетия американцы скупили по миру десятки ЗРК "Оса", "Тор-М2", "Бук", С-300В.Кроме того, Вашингтон попытался надавить на Турцию, чтобы Анкара передала Киеву ЗРС С-400 российского производства. В обмен пообещали системы Patriot, а также возвращение в программу истребителя пятого поколения F-35.Однако турки отказались, объяснив, что не хотят портить отношения ни с Москвой, ни с Киевом. Впрочем, Украине эти системы все равно бы не помогли. Российская авиация уже уничтожила большинство комплексов ПВО ВСУ, не входя в зону их действия.
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https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kalibr-1782857995.html
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Андрей Коц
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безопасность, олаф шольц, анналена бербок, лиз трасс, россия, чехия, прага, еврокомиссия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», бмп-1, f-35
08:00 12.04.2022 (обновлено: 08:08 12.04.2022)
 

"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Западные страны начали отправлять на Украину бронетехнику: Австралия передала 20 БТР, Чехия — партию Т-72 и БМП-1 из старых запасов, в Германии обсуждают поставку сотни танков. Великобритания тоже не останется в стороне. Что из этого выйдет — в материале РИА Новости.

Советское наследие

На днях Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи ВСУ на полмиллиарда евро. На Западе рассчитывают, что активная накачка Украины вооружениями затянет боевые действия.
Как и прежде, Киеву предоставят противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, бронежилеты, полевые аптечки, приборы ночного видения и радары контрбатарейной борьбы. Но теперь к этому добавят бронетехнику.
Залповый пуск четырех крылатых ракет Калибр фрегатом Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадр видео
Вчера, 16:24Сказано в эфире
Военный эксперт: армия РФ "утилизирует" любую поставку оружия на Украину
В конце прошлой недели в прокси-войну с Россией вступила Австралия. Мельбурн одобрил отправку 20 бронеавтомобилей Bushmaster на 37 миллионов долларов. Эти машины класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected — устойчивые к подрыву и атакам из засад) относительно современные: стоят на вооружении с 1998-го.
"Бушмастеры" перевозят девять человек в десантном отделении, защищают экипаж от стрелкового оружия калибра до 7,62 миллиметра и противопехотных мин. Есть несколько вариантов: транспортный, медицинский, командирский, инженерный, минометный и огневой поддержки.
© AFP 2022 / CPL ROBERT NYFFENEGGERБронетранспортер Bushmaster
Бронетранспортер Bushmaster - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / CPL ROBERT NYFFENEGGER
Бронетранспортер Bushmaster
Чехия передала Украине по пять танков Т-72М (экспортные советские Т-72А, выпускавшиеся в 1980-х) и боевых машин пехоты BVP-2 (модификация БМП-1).
В чешской армии есть машины и поновее, например танки Т-72М4 CZ с современными двигателями, трансмиссией, динамической защитой и системой управления огнем. Но в Праге, видимо, пожадничали.

Старые "Леопарды"

Словакия переправила на Украину зенитно-ракетные системы С-300ПМУ из собственных арсеналов. Однако повоевать они, похоже, не успели. Минобороны России сообщило, что в понедельник "высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран".
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Стоп-кадр видео
Вчера, 10:39В мире
Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Калибрами" украинских С-300
Эстония, в свою очередь, подтвердила отправку девяти 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, а также сотен снарядов.
А глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала усилить ВСУ "новой, более тяжелой военной техникой" и ракетными комплексами большой дальности, не уточнив, о чем именно идет речь. Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что Лондон собирается предоставить ВСУ 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки AS-90, стоящие на вооружении британской армии с 1992-го. Они стреляют на дальность до 30 километров всей номенклатурой натовских боеприпасов, в том числе корректируемыми. Кроме того, Украину обеспечили ПЗРК Starstreak и Martlet, значительно превосходящими по боевым возможностям американские "Стингеры".
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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Помочь Киеву бронетехникой хотят и в Берлине. Министр экономики Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок пообещали сто танков Leopard-1 с баз хранения бундесвера. Однако канцлер Олаф Шольц настаивает на достижении "общей позиции" с западными союзниками, прежде чем отгружать тяжелое вооружение.
Немецкие "Леопарды" эксплуатируются с 1966-го и безнадежно устарели. К тому же неясно, кто и где будет обучать обращаться с ними украинских военных.

Новый ленд-лиз

США планируют кратно увеличить военную помощь Киеву. Американский сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который значительно упростит поставки.
Напомним, в годы Второй мировой американцы по ленд-лизу снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции. После войны Вашингтон предложил вернуть уцелевшую технику или компенсировать ее стоимость с помощью американских кредитов. Россия, к примеру, закончила платить по долгам только в 2006-м.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины
Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины
"Американская военная помощь может и не дойти до адресата, потому что Россия будет воспринимать это оружие как законную цель и уничтожать перевозящие его караваны, — объяснил военный эксперт Дмитрий Литовкин. — А Украина влезет в долги. Не доехало, но заплатить все равно надо. В Вашингтоне уточнили, что Киев получит в первую очередь советскую технику из стран бывшего Варшавского договора. Тем самым Белый дом освобождает площадку для поставок собственных вооружений этим государствам. Это дополнительные деньги, которые заплатит уже Восточная Европа. Соответственно, американский ВПК рассчитывает на дополнительные заказы".
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что США предоставят Украине тяжелую технику из собственных запасов. Пока речь идет о советских комплексах ПВО, хорошо знакомых украинским специалистам. За десятилетия американцы скупили по миру десятки ЗРК "Оса", "Тор-М2", "Бук", С-300В.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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Минобороны создало реабилитационный центр для участников спецоперации
Кроме того, Вашингтон попытался надавить на Турцию, чтобы Анкара передала Киеву ЗРС С-400 российского производства. В обмен пообещали системы Patriot, а также возвращение в программу истребителя пятого поколения F-35.
Однако турки отказались, объяснив, что не хотят портить отношения ни с Москвой, ни с Киевом. Впрочем, Украине эти системы все равно бы не помогли. Российская авиация уже уничтожила большинство комплексов ПВО ВСУ, не входя в зону их действия.
 
БезопасностьОлаф ШольцАнналена БербокЛиз ТрассРоссияЧехияПрагаЕврокомиссияМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»БМП-1F-35
 
 
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