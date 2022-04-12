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Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783215177.html
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова - РИА Новости, 12.04.2022
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова
Украинские националисты оборудуют позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:37
2022-04-12T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские националисты оборудуют позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах", - сказал Мизинцев.Он добавил, что с 10 апреля 2022 запрещена эвакуация мирных граждан.Кроме того, подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику в школах в Северодонецке Луганской Народной Республики, а также в Серебрянке и в двух школах в Белозерском Донецкой Народной Республики."В Черниговской области националисты продолжают проводить рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
северодонецк
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луганская народная республика
украина
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в мире, северодонецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, харьков
21:37 12.04.2022
 
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова

Минобороны: националисты размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские националисты оборудуют позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что с 10 апреля 2022 запрещена эвакуация мирных граждан.
Кроме того, подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику в школах в Северодонецке Луганской Народной Республики, а также в Серебрянке и в двух школах в Белозерском Донецкой Народной Республики.
Черниговской области националисты продолжают проводить рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили", - добавил Мизинцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСеверодонецкДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаХарьков
 
 
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