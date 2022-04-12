https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783215177.html

Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова

Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова - РИА Новости, 12.04.2022

Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова

Украинские националисты оборудуют позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:37

2022-04-12T21:37

2022-04-12T21:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские националисты оборудуют позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах", - сказал Мизинцев.Он добавил, что с 10 апреля 2022 запрещена эвакуация мирных граждан.Кроме того, подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику в школах в Северодонецке Луганской Народной Республики, а также в Серебрянке и в двух школах в Белозерском Донецкой Народной Республики."В Черниговской области националисты продолжают проводить рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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