https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783215177.html
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова - РИА Новости, 12.04.2022
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова
Украинские националисты оборудуют позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:37
2022-04-12T21:37
2022-04-12T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские националисты оборудуют позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах", - сказал Мизинцев.Он добавил, что с 10 апреля 2022 запрещена эвакуация мирных граждан.Кроме того, подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику в школах в Северодонецке Луганской Народной Республики, а также в Серебрянке и в двух школах в Белозерском Донецкой Народной Республики."В Черниговской области националисты продолжают проводить рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, харьков
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова
Минобороны: националисты размещают тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах Харькова