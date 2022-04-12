https://ria.ru/20220412/moldovagaz-1783031236.html

"Молдовагаз" попросил "Газпром" продлить срок проведения аудита долга

"Молдовагаз" попросил "Газпром" продлить срок проведения аудита долга - РИА Новости, 12.04.2022

"Молдовагаз" попросил "Газпром" продлить срок проведения аудита долга

"Молдовагаз" направил письменный запрос "Газпрому" о продлении срока проведения аудита долга, сообщил глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:25

2022-04-12T09:25

2022-04-12T09:25

экономика

наталья гаврилица

молдавия

газпром

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:101:1350:860_1920x0_80_0_0_21b92d519ab765f1c4480f36ee65da83.jpg

КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. "Молдовагаз" направил письменный запрос "Газпрому" о продлении срока проведения аудита долга, сообщил глава компании Вадим Чебан."АО "Молдовагаз" направило в ПАО "Газпром" письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности. Согласно протоколу от 29 октября 2021 года данное соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 года", - написал Чебан на канале в мессенджере Telegram."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей.Власти страны со своей стороны договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Но в марте премьер-министр страны Наталья Гаврилица сообщила, что тендер на проведение аудита провалился, поскольку многие аудиторские компании отказались приезжать "из-за ситуации в регионе". А вице-премьер Андрей Спыну допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, наталья гаврилица, молдавия, газпром, молдовагаз