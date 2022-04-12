"Молдовагаз" попросил "Газпром" продлить срок проведения аудита долга
"Молдовагаз" направил запрос "Газпрому" о продлении срока проведения аудита долга
© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз"
КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. "Молдовагаз" направил письменный запрос "Газпрому" о продлении срока проведения аудита долга, сообщил глава компании Вадим Чебан.
"АО "Молдовагаз" направило в ПАО "Газпром" письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности. Согласно протоколу от 29 октября 2021 года данное соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 года", - написал Чебан на канале в мессенджере Telegram.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей.
Власти страны со своей стороны договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Но в марте премьер-министр страны Наталья Гаврилица сообщила, что тендер на проведение аудита провалился, поскольку многие аудиторские компании отказались приезжать "из-за ситуации в регионе". А вице-премьер Андрей Спыну допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.