https://ria.ru/20220412/minirovanie-1783167670.html
Чайка рассказал о поступающих с начала операции звонках о "минированиях"
Чайка рассказал о поступающих с начала операции звонках о "минированиях" - РИА Новости, 12.04.2022
Чайка рассказал о поступающих с начала операции звонках о "минированиях"
Органы власти в Северо-Кавказском федерального округе с начала спецоперации по демилитаризации Украины получили более 100 ложных сообщений о готовящихся... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:25
2022-04-12T17:25
2022-04-12T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
скфо
юрий чайка
украина
ложные сообщения о минировании зданий
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/35/1563713569_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_7c387eb8e2c192a647a14a9ed71e0f85.jpg
НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Органы власти в Северо-Кавказском федерального округе с начала спецоперации по демилитаризации Украины получили более 100 ложных сообщений о готовящихся терактах, по 62 из них возбуждены уголовные дела, сообщил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка."С момента начала проведения специальной военной операции активизировалась деятельность деструктивных элементов, масштабно проводящих негативную информационную кампанию в целях повышения уровня социальной напряженности, обострения межнациональных противоречий и провоцирования протестных проявлений, в том числе путем массовой рассылки заведомо ложных сообщений о якобы готовящихся террористических актах. Только за период с 24 февраля по 11 апреля текущего года органами власти округа было получено более 100 сообщений о якобы готовящихся террористических акциях", - приводит слова Чайки на заседании совета при полпреде его пресс-служба. Он добавил, что в ходе проверок данных сообщений обследовано около 500 объектов, по 62 фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела.В связи с этим Чайка предложил реализовать комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению ложной информации.
https://ria.ru/20220410/falshivka-1782730375.html
россия
скфо
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/35/1563713569_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_07d501f70ffa286cd0292e348453c517.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, скфо, юрий чайка, украина, ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, ситуация в днр и лнр
17:25 12.04.2022 (обновлено: 17:32 12.04.2022)
Чайка рассказал о поступающих с начала операции звонках о "минированиях"
Полпред в СКФО Чайка: с начала операции было более ста ложных сообщений о терактах