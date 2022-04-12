https://ria.ru/20220412/minirovanie-1783167670.html

Чайка рассказал о поступающих с начала операции звонках о "минированиях"

Чайка рассказал о поступающих с начала операции звонках о "минированиях" - РИА Новости, 12.04.2022

Чайка рассказал о поступающих с начала операции звонках о "минированиях"

Органы власти в Северо-Кавказском федерального округе с начала спецоперации по демилитаризации Украины получили более 100 ложных сообщений о готовящихся... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:25

2022-04-12T17:25

2022-04-12T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

скфо

юрий чайка

украина

ложные сообщения о минировании зданий

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Органы власти в Северо-Кавказском федерального округе с начала спецоперации по демилитаризации Украины получили более 100 ложных сообщений о готовящихся терактах, по 62 из них возбуждены уголовные дела, сообщил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка."С момента начала проведения специальной военной операции активизировалась деятельность деструктивных элементов, масштабно проводящих негативную информационную кампанию в целях повышения уровня социальной напряженности, обострения межнациональных противоречий и провоцирования протестных проявлений, в том числе путем массовой рассылки заведомо ложных сообщений о якобы готовящихся террористических актах. Только за период с 24 февраля по 11 апреля текущего года органами власти округа было получено более 100 сообщений о якобы готовящихся террористических акциях", - приводит слова Чайки на заседании совета при полпреде его пресс-служба. Он добавил, что в ходе проверок данных сообщений обследовано около 500 объектов, по 62 фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела.В связи с этим Чайка предложил реализовать комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению ложной информации.

https://ria.ru/20220410/falshivka-1782730375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, скфо, юрий чайка, украина, ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, ситуация в днр и лнр