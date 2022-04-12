https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783214000.html
В Telegram-канале Зеленского опубликовали фото Медведчука в наручниках
В Telegram-канале Зеленского опубликовали фото Медведчука в наручниках - РИА Новости, 13.04.2022
В Telegram-канале Зеленского опубликовали фото Медведчука в наручниках
В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-12T21:29
2022-04-12T21:29
2022-04-13T00:14
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в наручниках."Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позднее", — говорится в подписи к снимку.Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что политика задержали по поручению Зеленского. В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что видел сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, с Украины идет очень много фейков, поэтому все нужно проверять.Осенью прошлого года Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест.В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777408259.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины
21:29 12.04.2022 (обновлено: 00:14 13.04.2022)
В Telegram-канале Зеленского опубликовали фото Медведчука в наручниках
В Telegram-канале Зеленского появилось фото лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в наручниках