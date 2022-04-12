https://ria.ru/20220412/kurs-1783169974.html
Официальный курс доллара на среду вырос до 79,63 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 79,63 рубля - РИА Новости, 12.04.2022
Официальный курс доллара на среду вырос до 79,63 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 46,78 копейки - до 79,6274 рубля, курс евро - на 81,87 копейки, до 86,7939 рубля,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:34
2022-04-12T17:34
2022-04-12T17:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 46,78 копейки - до 79,6274 рубля, курс евро - на 81,87 копейки, до 86,7939 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
17:34 12.04.2022 (обновлено: 17:38 12.04.2022)
Официальный курс доллара на среду вырос до 79,63 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 79,63 рубля, евро — до 86,79 рубля