https://ria.ru/20220412/kurs-1783169974.html

Официальный курс доллара на среду вырос до 79,63 рубля

Официальный курс доллара на среду вырос до 79,63 рубля - РИА Новости, 12.04.2022

Официальный курс доллара на среду вырос до 79,63 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 46,78 копейки - до 79,6274 рубля, курс евро - на 81,87 копейки, до 86,7939 рубля,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:34

2022-04-12T17:34

2022-04-12T17:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 46,78 копейки - до 79,6274 рубля, курс евро - на 81,87 копейки, до 86,7939 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20220412/rubl-1783018247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)