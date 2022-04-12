https://ria.ru/20220412/korolev-1783251520.html
В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики
В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики - РИА Новости, 13.04.2022
В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики
В День космонавтики, 12 апреля, в подмосковном Королеве сразу на нескольких площадках города была организована праздничная программа "Время первых", мероприятия РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-12T17:20
2022-04-12T17:20
2022-04-13T09:37
новости подмосковья
общество
александр буйнов
королев
международная космическая станция (мкс)
день космонавтики
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В День космонавтики, 12 апреля, в подмосковном Королеве сразу на нескольких площадках города была организована праздничная программа "Время первых", мероприятия посетило около 4500 человек, сообщает пресс–служба губернатора и правительства Московской области.С городских экранов прямо с орбиты прозвучали поздравления космонавтов МКС.В этот праздник также прошла акция в поддержку российской армии. Около 400 жителей Королева выстроились в гигантскую букву Z.На улице Октябрьская была развернута праздничная торговля, гостей ждало выступление барабанщиков, фриджамперов, танцевальные флешмобы. В Центральном парке в интерактивном павильоне показали фильмы о космонавтике. Для детей были организованы интерактивные программы.На центральной городской площади прошел праздничный концерт "Время первых" с участием Александра Буйнова и Родиона Газманова. Артисты исполнили свои популярные, любимые многими песни.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/1783209629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр буйнов, королев, международная космическая станция (мкс), день космонавтики