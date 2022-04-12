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В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики - РИА Новости, 13.04.2022
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https://ria.ru/20220412/korolev-1783251520.html
В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики
В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики - РИА Новости, 13.04.2022
В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики
В День космонавтики, 12 апреля, в подмосковном Королеве сразу на нескольких площадках города была организована праздничная программа "Время первых", мероприятия РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-12T17:20
2022-04-13T09:37
новости подмосковья
общество
александр буйнов
королев
международная космическая станция (мкс)
день космонавтики
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В День космонавтики, 12 апреля, в подмосковном Королеве сразу на нескольких площадках города была организована праздничная программа "Время первых", мероприятия посетило около 4500 человек, сообщает пресс–служба губернатора и правительства Московской области.С городских экранов прямо с орбиты прозвучали поздравления космонавтов МКС.В этот праздник также прошла акция в поддержку российской армии. Около 400 жителей Королева выстроились в гигантскую букву Z.На улице Октябрьская была развернута праздничная торговля, гостей ждало выступление барабанщиков, фриджамперов, танцевальные флешмобы. В Центральном парке в интерактивном павильоне показали фильмы о космонавтике. Для детей были организованы интерактивные программы.На центральной городской площади прошел праздничный концерт "Время первых" с участием Александра Буйнова и Родиона Газманова. Артисты исполнили свои популярные, любимые многими песни.
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общество, александр буйнов, королев, международная космическая станция (мкс), день космонавтики
17:20 12.04.2022 (обновлено: 09:37 13.04.2022)
 

В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентр управления полетами в Королеве
Центр управления полетами в Королеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центр управления полетами в Королеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В День космонавтики, 12 апреля, в подмосковном Королеве сразу на нескольких площадках города была организована праздничная программа "Время первых", мероприятия посетило около 4500 человек, сообщает пресс–служба губернатора и правительства Московской области.
С городских экранов прямо с орбиты прозвучали поздравления космонавтов МКС.
В этот праздник также прошла акция в поддержку российской армии. Около 400 жителей Королева выстроились в гигантскую букву Z.
На улице Октябрьская была развернута праздничная торговля, гостей ждало выступление барабанщиков, фриджамперов, танцевальные флешмобы. В Центральном парке в интерактивном павильоне показали фильмы о космонавтике. Для детей были организованы интерактивные программы.
На центральной городской площади прошел праздничный концерт "Время первых" с участием Александра Буйнова и Родиона Газманова. Артисты исполнили свои популярные, любимые многими песни.
День космонавтики, лунная программа России и историческая память - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 20:04Починяем примус с Евгением Примаковым
День космонавтики, лунная программа России и историческая память
 
Новости ПодмосковьяОбществоАлександр БуйновКоролевМеждународная космическая станция (МКС)День космонавтики
 
 
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