https://ria.ru/20220412/korolev-1783251520.html

В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики

В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики - РИА Новости, 13.04.2022

В подмосковном Королеве масштабно отпраздновали День космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, в подмосковном Королеве сразу на нескольких площадках города была организована праздничная программа "Время первых", мероприятия РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-12T17:20

2022-04-12T17:20

2022-04-13T09:37

новости подмосковья

общество

александр буйнов

королев

международная космическая станция (мкс)

день космонавтики

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В День космонавтики, 12 апреля, в подмосковном Королеве сразу на нескольких площадках города была организована праздничная программа "Время первых", мероприятия посетило около 4500 человек, сообщает пресс–служба губернатора и правительства Московской области.С городских экранов прямо с орбиты прозвучали поздравления космонавтов МКС.В этот праздник также прошла акция в поддержку российской армии. Около 400 жителей Королева выстроились в гигантскую букву Z.На улице Октябрьская была развернута праздничная торговля, гостей ждало выступление барабанщиков, фриджамперов, танцевальные флешмобы. В Центральном парке в интерактивном павильоне показали фильмы о космонавтике. Для детей были организованы интерактивные программы.На центральной городской площади прошел праздничный концерт "Время первых" с участием Александра Буйнова и Родиона Газманова. Артисты исполнили свои популярные, любимые многими песни.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/1783209629.html

королев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр буйнов, королев, международная космическая станция (мкс), день космонавтики