https://ria.ru/20220412/khimoruzhie-1783145268.html

В ЕС отказались делать выводы по сообщениям о химоружии в Мариуполе

В ЕС отказались делать выводы по сообщениям о химоружии в Мариуполе - РИА Новости, 12.04.2022

В ЕС отказались делать выводы по сообщениям о химоружии в Мариуполе

Евросоюз не делает поспешных выводов по сообщениям о применении химического оружия, которое якобы имело место в Мариуполе, заявила официальный представитель... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:10

2022-04-12T16:10

2022-04-12T16:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

харьковская область

россия

сша

еврокомиссия

набила массрали

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз не делает поспешных выводов по сообщениям о применении химического оружия, которое якобы имело место в Мариуполе, заявила официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали; в свою очередь, Минобороны РФ неоднократно предупреждало о планах Киева совершать провокации с применением химоружия, сами же украинские войска и нацбаты регулярно подрывают ёмкости с химическими веществами."Мы видели сообщения в СМИ о предполагаемом использовании химических субстанций… Мы внимательно следим за ситуацией и не делали никаких выводов по этому вопросу", - сказала Массрали, отвечая на вопросы журналистов.Ранее украинская сторона сообщила о том, что в Мариуполе якобы было применено химическое оружие.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации. По его словам, Россия будет отвечать на них фактами. МО РФ предупреждало, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По данным МО РФ, в Авдеевке украинские боевики подготовили бесчеловечную провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов химвеществами, а украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить потом Россию.Посольство РФ в США отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом РФ. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".А по информации Народной милиции ЛНР, украинские националисты продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан ЛНР, 9 апреля была подорвана цистерна с азотной кислотой на территории химпредприятия в городе Рубежное, в результате чего произошел выброс отравляющих веществ. Кроме того, на территории завода остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тысяч человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске".

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781379813.html

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783124051.html

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