https://ria.ru/20220412/gumkoridor-1783216607.html

Киев вновь не заявил гумкоридор на запорожском и донецком направлениях

Киев вновь не заявил гумкоридор на запорожском и донецком направлениях - РИА Новости, 12.04.2022

Киев вновь не заявил гумкоридор на запорожском и донецком направлениях

Украина вновь не предоставила ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:53

2022-04-12T21:53

2022-04-12T21:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Украина вновь не предоставила ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них по-прежнему ни одного в сторону России", - сказал он.По словам генерала, РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.Мизинцев заявил, что, реагируя на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей, Россия открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783124051.html

https://ria.ru/20220409/gumkoridor-1782718777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев