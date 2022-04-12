22:49 12.04.2022 (обновлено: 23:40 12.04.2022)
Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ
Expressen: Финляндия выразила четкое пожелание Швеции вместе подать заявку в НАТО
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО, пишет шведская газета Expressen.
"Согласно источникам Expressen, финская сторона выразила явное желание привлечь к себе Швецию, чтобы обе страны подали заявки на членство в НАТО вместе", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Стокгольм, где проведет с шведским коллегой Магдаленой Андерссон переговоры по вопросам безопасности.
По информации финской газеты Iltalehti, Финляндия провести специальную процедуру: комитет министров по внешней политике и политике безопасности проведут заседание, после чего передадут свою позицию парламенту в виде записи в доклад по внешней политике. Там будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Затем эта информация поступит в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет рад видеть обе страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В Брюсселе рассчитывают, что это случится "в ближайшие месяцы и недели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны заявлял, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.