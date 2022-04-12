https://ria.ru/20220412/finlyandiya-1783223423.html

Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ

Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022

Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ

Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО, пишет шведская газета Expressen. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:49

2022-04-12T22:49

2022-04-12T23:40

в мире

санна марин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО, пишет шведская газета Expressen."Согласно источникам Expressen, финская сторона выразила явное желание привлечь к себе Швецию, чтобы обе страны подали заявки на членство в НАТО вместе", — говорится в публикации.Издание отмечает, что 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Стокгольм, где проведет с шведским коллегой Магдаленой Андерссон переговоры по вопросам безопасности.Марин при этом отмечала, что российская военная спецоперация на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив финнов задуматься о вступлении в Североатлантический альянс.По информации финской газеты Iltalehti, Финляндия провести специальную процедуру: комитет министров по внешней политике и политике безопасности проведут заседание, после чего передадут свою позицию парламенту в виде записи в доклад по внешней политике. Там будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Затем эта информация поступит в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет рад видеть обе страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В Брюсселе рассчитывают, что это случится "в ближайшие месяцы и недели.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны заявлял, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220412/nato-1783212836.html

https://ria.ru/20220407/nato-1782391418.html

сша

россия

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, санна марин, дмитрий песков, йенс столтенберг, сша, россия, финляндия, нато