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Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
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Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ
Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ
Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО, пишет шведская газета Expressen. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:49
2022-04-12T23:40
в мире
санна марин
дмитрий песков
йенс столтенберг
сша
россия
финляндия
нато
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО, пишет шведская газета Expressen."Согласно источникам Expressen, финская сторона выразила явное желание привлечь к себе Швецию, чтобы обе страны подали заявки на членство в НАТО вместе", — говорится в публикации.Издание отмечает, что 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Стокгольм, где проведет с шведским коллегой Магдаленой Андерссон переговоры по вопросам безопасности.Марин при этом отмечала, что российская военная спецоперация на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив финнов задуматься о вступлении в Североатлантический альянс.По информации финской газеты Iltalehti, Финляндия провести специальную процедуру: комитет министров по внешней политике и политике безопасности проведут заседание, после чего передадут свою позицию парламенту в виде записи в доклад по внешней политике. Там будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Затем эта информация поступит в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет рад видеть обе страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В Брюсселе рассчитывают, что это случится "в ближайшие месяцы и недели.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны заявлял, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220412/nato-1783212836.html
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в мире, санна марин, дмитрий песков, йенс столтенберг, сша, россия, финляндия, нато
22:49 12.04.2022 (обновлено: 23:40 12.04.2022)
 
Финляндия хочет вместе со Швецией вступить в НАТО, пишут СМИ

Expressen: Финляндия выразила четкое пожелание Швеции вместе подать заявку в НАТО

© Flickr / daneen_volФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Flickr / daneen_vol
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Финляндия намерена совместно со Швецией подать заявку на выступление в НАТО, пишет шведская газета Expressen.
"Согласно источникам Expressen, финская сторона выразила явное желание привлечь к себе Швецию, чтобы обе страны подали заявки на членство в НАТО вместе", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Стокгольм, где проведет с шведским коллегой Магдаленой Андерссон переговоры по вопросам безопасности.
Марин при этом отмечала, что российская военная спецоперация на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив финнов задуматься о вступлении в Североатлантический альянс.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 21:23
Членство в НАТО повышает опасность нападения на Финляндию, заявила премьер
По информации финской газеты Iltalehti, Финляндия провести специальную процедуру: комитет министров по внешней политике и политике безопасности проведут заседание, после чего передадут свою позицию парламенту в виде записи в доклад по внешней политике. Там будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Затем эта информация поступит в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет рад видеть обе страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В Брюсселе рассчитывают, что это случится "в ближайшие месяцы и недели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны заявлял, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 20:05
Песков не считает включение в НАТО Швеции и Финляндии угрозой России
 
В миреСанна МаринДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергСШАРоссияФинляндияНАТО
 
 
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