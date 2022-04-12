https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783147721.html
Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили в МИД
Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2022
Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили в МИД
Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине подтверждает, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили во... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:24
2022-04-12T16:24
2022-04-12T16:24
в мире
россия
украина
евросоюз
жозеп боррель
европа
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине подтверждает, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили во вторник в МИД РФ."Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанное им в соцсетях по итогам визита на Украину, что "эта война будет выиграна на поле боя", отчетливо подтверждает, что Евросоюз образца 2022 года окончательно отрекся от миротворческих идеалов своих отцов-основателей, которые стремились к тому, чтобы новая война в Европе была "немыслимой и невозможной". Теперь "миролюбивый" Евросоюз обещает довести объём военной помощи Киеву до 1,5 миллиарда евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства."На глазах всего мира ЕС перерождается в милитаризованный и агрессивный инструмент внешней экспансии. Сообразно многовековым "европейским ценностям" ведет очередной "натиск на восток". Так Запад реализует стремление к безграничному глобальному доминированию над теми, кого на генетическом уровне считает хуже себя", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783110832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, евросоюз, жозеп боррель, европа, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили в МИД
МИД: заявление Борреля по Украине подтверждает, что ЕС отрекся от миротворческих идеалов