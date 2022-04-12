https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783147721.html

Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили в МИД

Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2022

Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили в МИД

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине подтверждает, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили во... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:24

2022-04-12T16:24

2022-04-12T16:24

в мире

россия

украина

евросоюз

жозеп боррель

европа

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине подтверждает, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов, заявили во вторник в МИД РФ."Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанное им в соцсетях по итогам визита на Украину, что "эта война будет выиграна на поле боя", отчетливо подтверждает, что Евросоюз образца 2022 года окончательно отрекся от миротворческих идеалов своих отцов-основателей, которые стремились к тому, чтобы новая война в Европе была "немыслимой и невозможной". Теперь "миролюбивый" Евросоюз обещает довести объём военной помощи Киеву до 1,5 миллиарда евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства."На глазах всего мира ЕС перерождается в милитаризованный и агрессивный инструмент внешней экспансии. Сообразно многовековым "европейским ценностям" ведет очередной "натиск на восток". Так Запад реализует стремление к безграничному глобальному доминированию над теми, кого на генетическом уровне считает хуже себя", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783110832.html

россия

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, евросоюз, жозеп боррель, европа, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)