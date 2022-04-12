Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов
Председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бюджетный процесс Союзного государства не имеет аналогов в международной практике, он проходит в условиях развития непрекращающихся изменений в законодательной сфере бюджетного регулирования России и Белоруссии.
Об этом сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов во время открывшейся международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".
"Уникальность бюджетного процесса двух братских государств заключается в использовании в бюджетном процессе национальных валют разного валютного законодательства, специфики организации деятельности национальных казначейств, а также подходов к учету идентификационных процессов и взаимодействии Счетной палаты РФ и Комитета Государственного контроля Республики Беларусь к осуществлению своих функций", - сообщил Селиверстов.
Говоря о научно-практической конференции, он рассказал, что главной задачей является обсуждение уникального опыта, который накоплен в рамках деятельности Союзного государства и его развитии.
Парламентарий рассказал, что взаимодействие в области финансово–бюджетной сферы в Союзном государстве осуществляется по двум направлениям – через бюджетный процесс и гармонизацию законодательства России и Белоруссии в финансовой области.
Он подчеркнул, что "принятие интеграционного декрета от 4 ноября прошлого года, предусматривающего реализацию в Союзном государстве 28 программ", не может не затронуть бюджетный процесс и его адаптацию к текущим задачам интеграции. Его реализация на текущий момент является приоритетной задачей.
"Из 28 союзных программ, около половины предусматривает гармонизацию законодательства финансово-аудиторской деятельности. Это прежде всего создание общего финансового рынка, регулирование банковского сектора, гармонизация требований в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства, адаптация бюджета в текущих интеграционных процессах", - резюмировал он.
Сенатор обратил внимание, что в текущем году процесс формирования программ Союзного государства не активизирован в полной мере и необходимо нарастить их темпы реализации.
"На 2023 год одна программа, на 2024 год – три программы. В бюджете есть резерв для того, чтобы пополнить возможности реализации программ и мероприятий. Сегодня бюджет СГ остается в профиците",- резюмировал он.