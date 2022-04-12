https://ria.ru/20220412/byudzhet-1783117504.html

Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства

Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства - РИА Новости, 12.04.2022

Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства

Бюджетный процесс Союзного государства не имеет аналогов в международной практике, он проходит в условиях развития непрекращающихся изменений в законодательной... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:49

2022-04-12T14:49

2022-04-12T14:49

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бюджетный процесс Союзного государства не имеет аналогов в международной практике, он проходит в условиях развития непрекращающихся изменений в законодательной сфере бюджетного регулирования России и Белоруссии.Об этом сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов во время открывшейся международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".Говоря о научно-практической конференции, он рассказал, что главной задачей является обсуждение уникального опыта, который накоплен в рамках деятельности Союзного государства и его развитии.Парламентарий рассказал, что взаимодействие в области финансово–бюджетной сферы в Союзном государстве осуществляется по двум направлениям – через бюджетный процесс и гармонизацию законодательства России и Белоруссии в финансовой области.Он подчеркнул, что "принятие интеграционного декрета от 4 ноября прошлого года, предусматривающего реализацию в Союзном государстве 28 программ", не может не затронуть бюджетный процесс и его адаптацию к текущим задачам интеграции. Его реализация на текущий момент является приоритетной задачей.Сенатор обратил внимание, что в текущем году процесс формирования программ Союзного государства не активизирован в полной мере и необходимо нарастить их темпы реализации."На 2023 год одна программа, на 2024 год – три программы. В бюджете есть резерв для того, чтобы пополнить возможности реализации программ и мероприятий. Сегодня бюджет СГ остается в профиците",- резюмировал он.

https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778995606.html

https://ria.ru/20220331/debyurokratizatsiya-1781137832.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия