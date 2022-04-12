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Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства - РИА Новости, 12.04.2022
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Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства
Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства - РИА Новости, 12.04.2022
Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства
Бюджетный процесс Союзного государства не имеет аналогов в международной практике, он проходит в условиях развития непрекращающихся изменений в законодательной... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:49
2022-04-12T14:49
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бюджетный процесс Союзного государства не имеет аналогов в международной практике, он проходит в условиях развития непрекращающихся изменений в законодательной сфере бюджетного регулирования России и Белоруссии.Об этом сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов во время открывшейся международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".Говоря о научно-практической конференции, он рассказал, что главной задачей является обсуждение уникального опыта, который накоплен в рамках деятельности Союзного государства и его развитии.Парламентарий рассказал, что взаимодействие в области финансово–бюджетной сферы в Союзном государстве осуществляется по двум направлениям – через бюджетный процесс и гармонизацию законодательства России и Белоруссии в финансовой области.Он подчеркнул, что "принятие интеграционного декрета от 4 ноября прошлого года, предусматривающего реализацию в Союзном государстве 28 программ", не может не затронуть бюджетный процесс и его адаптацию к текущим задачам интеграции. Его реализация на текущий момент является приоритетной задачей.Сенатор обратил внимание, что в текущем году процесс формирования программ Союзного государства не активизирован в полной мере и необходимо нарастить их темпы реализации."На 2023 год одна программа, на 2024 год – три программы. В бюджете есть резерв для того, чтобы пополнить возможности реализации программ и мероприятий. Сегодня бюджет СГ остается в профиците",- резюмировал он.
https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778995606.html
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белоруссия, россия
14:49 12.04.2022
 

Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов
Председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бюджетный процесс Союзного государства не имеет аналогов в международной практике, он проходит в условиях развития непрекращающихся изменений в законодательной сфере бюджетного регулирования России и Белоруссии.
Об этом сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов во время открывшейся международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".
"Уникальность бюджетного процесса двух братских государств заключается в использовании в бюджетном процессе национальных валют разного валютного законодательства, специфики организации деятельности национальных казначейств, а также подходов к учету идентификационных процессов и взаимодействии Счетной палаты РФ и Комитета Государственного контроля Республики Беларусь к осуществлению своих функций", - сообщил Селиверстов.
Говоря о научно-практической конференции, он рассказал, что главной задачей является обсуждение уникального опыта, который накоплен в рамках деятельности Союзного государства и его развитии.
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Парламентарий рассказал, что взаимодействие в области финансово–бюджетной сферы в Союзном государстве осуществляется по двум направлениям – через бюджетный процесс и гармонизацию законодательства России и Белоруссии в финансовой области.
Он подчеркнул, что "принятие интеграционного декрета от 4 ноября прошлого года, предусматривающего реализацию в Союзном государстве 28 программ", не может не затронуть бюджетный процесс и его адаптацию к текущим задачам интеграции. Его реализация на текущий момент является приоритетной задачей.
"Из 28 союзных программ, около половины предусматривает гармонизацию законодательства финансово-аудиторской деятельности. Это прежде всего создание общего финансового рынка, регулирование банковского сектора, гармонизация требований в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства, адаптация бюджета в текущих интеграционных процессах", - резюмировал он.
Сенатор обратил внимание, что в текущем году процесс формирования программ Союзного государства не активизирован в полной мере и необходимо нарастить их темпы реализации.
"На 2023 год одна программа, на 2024 год – три программы. В бюджете есть резерв для того, чтобы пополнить возможности реализации программ и мероприятий. Сегодня бюджет СГ остается в профиците",- резюмировал он.
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