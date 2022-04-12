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Эксперты рассказали, как туристам получить болгарскую визу - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220412/bolgariya-1783052408.html
Эксперты рассказали, как туристам получить болгарскую визу
Эксперты рассказали, как туристам получить болгарскую визу - РИА Новости, 12.04.2022
Эксперты рассказали, как туристам получить болгарскую визу
Эксперты рассказали, как получить визу Болгарии в России после приостановки приема заявлений с оплатой консульского сбора, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:26
2022-04-12T11:26
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, как получить визу Болгарии в России после приостановки приема заявлений с оплатой консульского сбора, сообщает АТОР.Сейчас подать документы на визу в Болгарию могут только освобожденные от уплаты консульского сбора заявители (таких категорий 14, включая детей до 12 лет). У остальных, в том числе и взрослых туристов, есть два варианта получения разрешения на въезд, оба — минуя визовый центр.Во-первых, податься можно через аккредитованных туроператоров при бронировании путевки, наземных услуг или авиабилетов.Во-вторых, заявители могут лично обратиться в консульства в двух столицах и Екатеринбурге.Кроме того, посетить Болгарию можно по многократному шенгену и национальной визе Кипра, Румынии или Хорватии.По техническим причинам визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах России с 25 марта не принимают заявления с оплатой консульского сбора, рассказали в компании-провайдере VFS Global. Как долго продлится заминка и с чем она связана, в фирме не комментируют.
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туризм, новости - туризм, россия, румыния, болгария, хорватия, визы, кипр
11:26 12.04.2022
 
Эксперты рассказали, как туристам получить болгарскую визу

Туроператоры рассказали, как получить визу Болгарии без уплаты консульского сбора

© Pixabay / nextvoyageПляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег
Пляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Pixabay / nextvoyage
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, как получить визу Болгарии в России после приостановки приема заявлений с оплатой консульского сбора, сообщает АТОР.
Сейчас подать документы на визу в Болгарию могут только освобожденные от уплаты консульского сбора заявители (таких категорий 14, включая детей до 12 лет). У остальных, в том числе и взрослых туристов, есть два варианта получения разрешения на въезд, оба — минуя визовый центр.
Во-первых, податься можно через аккредитованных туроператоров при бронировании путевки, наземных услуг или авиабилетов.
Во-вторых, заявители могут лично обратиться в консульства в двух столицах и Екатеринбурге.
Кроме того, посетить Болгарию можно по многократному шенгену и национальной визе Кипра, Румынии или Хорватии.
По техническим причинам визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах России с 25 марта не принимают заявления с оплатой консульского сбора, рассказали в компании-провайдере VFS Global. Как долго продлится заминка и с чем она связана, в фирме не комментируют.
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