https://ria.ru/20220412/bolgariya-1783052408.html

Эксперты рассказали, как туристам получить болгарскую визу

Эксперты рассказали, как туристам получить болгарскую визу - РИА Новости, 12.04.2022

Эксперты рассказали, как туристам получить болгарскую визу

Эксперты рассказали, как получить визу Болгарии в России после приостановки приема заявлений с оплатой консульского сбора, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:26

2022-04-12T11:26

2022-04-12T11:26

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, как получить визу Болгарии в России после приостановки приема заявлений с оплатой консульского сбора, сообщает АТОР.Сейчас подать документы на визу в Болгарию могут только освобожденные от уплаты консульского сбора заявители (таких категорий 14, включая детей до 12 лет). У остальных, в том числе и взрослых туристов, есть два варианта получения разрешения на въезд, оба — минуя визовый центр.Во-первых, податься можно через аккредитованных туроператоров при бронировании путевки, наземных услуг или авиабилетов.Во-вторых, заявители могут лично обратиться в консульства в двух столицах и Екатеринбурге.Кроме того, посетить Болгарию можно по многократному шенгену и национальной визе Кипра, Румынии или Хорватии.По техническим причинам визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах России с 25 марта не принимают заявления с оплатой консульского сбора, рассказали в компании-провайдере VFS Global. Как долго продлится заминка и с чем она связана, в фирме не комментируют.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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