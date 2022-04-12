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В Россию с начала спецоперации эвакуировали более 750 тысяч человек
В Россию с начала спецоперации эвакуировали более 750 тысяч человек - РИА Новости, 12.04.2022
В Россию с начала спецоперации эвакуировали более 750 тысяч человек
Уже три четверти миллиона - более 752 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли границу России с начала эскалации военного конфликта, за минувшие сутки... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:58
2022-04-12T10:58
2022-04-12T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уже три четверти миллиона - более 752 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли границу России с начала эскалации военного конфликта, за минувшие сутки прибыли еще свыше 20 тысяч человек, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб."Всего на территорию России с начала конфликта прибыли 752,39 тысячи беженцев, в том числе 144,06 детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки границу РФ пересекли 20,61 тысячи беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
10:58 12.04.2022 (обновлено: 11:00 12.04.2022)
В Россию с начала спецоперации эвакуировали более 750 тысяч человек
Число беженцев из Донбасса и с Украины, прибывших в Россию, превысило 750 тысяч