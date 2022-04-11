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Зяблики вернулись в Москву из теплых стран после зимовки

Зяблики вернулись в Москву из теплых стран после зимовки - РИА Новости, 12.04.2022

Зяблики вернулись в Москву из теплых стран после зимовки

Зяблики вернулись в Москву из теплых стран, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-11T16:43

2022-04-11T16:43

2022-04-12T15:43

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зяблики вернулись в Москву из теплых стран, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы специалистами Мосприроды зафиксированы зяблики, вернувшиеся после зимовки из теплых стран. Также в пролете замечены вьюрки. Прилетевших зябликов можно увидеть в заказниках "Зеленоградский" и "Химкинский", в Терлецком лесопарке, природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Измайлово". Всего в столицу вернутся около 90 видов перелетных птиц. Ранее на природных территориях уже были зафиксированы скворцы, грачи, чайки, певчие дрозды", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в Москве замечены вьюрки, на московских природных территориях этих птиц можно встретить только во время пролета, весной, зато в это время они здесь находятся в большом количестве.

https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html

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мосприрода, москва, городское хозяйство москвы