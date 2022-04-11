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Путин поручил внести поправки для адресной поддержки семей с детьми - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин поручил внести поправки для адресной поддержки семей с детьми
Путин поручил внести поправки для адресной поддержки семей с детьми - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил внести поправки для адресной поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:53
2022-04-11T17:48
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых упал, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: ...повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года", - говорится в перечне.Ранее сообщалось, что правительство России расширило безработным доступ к социальным контрактам. Доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщила пресс-службе. Также Минтруд подготовил проект, которым предложил не учитывать в 2022 году прошлые трудовые доходы безработных граждан при расчёте субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
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общество, россия, владимир путин
16:53 11.04.2022 (обновлено: 17:48 11.04.2022)
 
Путин поручил внести поправки для адресной поддержки семей с детьми

Путин поручил внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых упал, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: ...повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года", - говорится в перечне.
Ранее сообщалось, что правительство России расширило безработным доступ к социальным контрактам. Доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщила пресс-службе. Также Минтруд подготовил проект, которым предложил не учитывать в 2022 году прошлые трудовые доходы безработных граждан при расчёте субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Банкомат - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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