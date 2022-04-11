https://ria.ru/20220411/zakon-1782945737.html

Путин поручил внести поправки для адресной поддержки семей с детьми

Путин поручил внести поправки для адресной поддержки семей с детьми - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил внести поправки для адресной поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:53

2022-04-11T16:53

2022-04-11T17:48

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых упал, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: ...повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года", - говорится в перечне.Ранее сообщалось, что правительство России расширило безработным доступ к социальным контрактам. Доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщила пресс-службе. Также Минтруд подготовил проект, которым предложил не учитывать в 2022 году прошлые трудовые доходы безработных граждан при расчёте субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

https://ria.ru/20220411/bednost-1782946285.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин