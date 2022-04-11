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В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР - РИА Новости, 11.04.2022
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В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР
В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР - РИА Новости, 11.04.2022
В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР
Япония и дальше будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей, а также ее отказа от ракетной и ядерной программ, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:42
2022-04-11T08:42
в мире
япония
кндр (северная корея)
ким чен ын
ким чен ир
сша
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония и дальше будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей, а также ее отказа от ракетной и ядерной программ, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."На основании японо-северокорейской Пхеньянской декларации (2002 года – ред.) комплексно решить сложные проблемы японских граждан, насильно удерживаемых в Северной Корее, ядерной и ракетной программ, рассчитаться с несчастьями прошлого и осуществить нормализацию японо-северокорейских отношений", - сказал Мацуно.При этом он подчеркнул неприемлемость ракетных пусков Северной Кореей."Ракетные пуски, как проведенный в марте пуск межконтинентальной баллистической ракеты, способствуют еще большей напряженности, а последние действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества и являются категорически неприемлемыми. Мы вместе с мировым сообществом, и прежде всего с Соединенными штатами Америки, будем добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи", - отметил Мацуно.В понедельник отмечается 10 лет с момента, когда Ким Чен Ын занял пост первого секретаря Трудовой партии Кореи.За 10 лет своего пребывания у власти он провел более 100 ракетных пусков, включая межконтинентальные, и 4 ядерных испытания. Для сравнения – его отец Ким Чен Ир за 17 лет правления провел 16 ракетных пусков и 2 ядерных испытания.
https://ria.ru/20220403/pkhenyan-1781511418.html
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япония
кндр (северная корея)
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в мире, япония, кндр (северная корея), ким чен ын, ким чен ир, сша
08:42 11.04.2022
 
В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР

В правительстве Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание железнодорожного вокзала Пхеньяна
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония и дальше будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей, а также ее отказа от ракетной и ядерной программ, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"На основании японо-северокорейской Пхеньянской декларации (2002 года – ред.) комплексно решить сложные проблемы японских граждан, насильно удерживаемых в Северной Корее, ядерной и ракетной программ, рассчитаться с несчастьями прошлого и осуществить нормализацию японо-северокорейских отношений", - сказал Мацуно.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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При этом он подчеркнул неприемлемость ракетных пусков Северной Кореей.
"Ракетные пуски, как проведенный в марте пуск межконтинентальной баллистической ракеты, способствуют еще большей напряженности, а последние действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества и являются категорически неприемлемыми. Мы вместе с мировым сообществом, и прежде всего с Соединенными штатами Америки, будем добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи", - отметил Мацуно.
В понедельник отмечается 10 лет с момента, когда Ким Чен Ын занял пост первого секретаря Трудовой партии Кореи.
За 10 лет своего пребывания у власти он провел более 100 ракетных пусков, включая межконтинентальные, и 4 ядерных испытания. Для сравнения – его отец Ким Чен Ир за 17 лет правления провел 16 ракетных пусков и 2 ядерных испытания.
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнКим Чен ИрСША
 
 
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