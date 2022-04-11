https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782838727.html

В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР

В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР - РИА Новости, 11.04.2022

В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР

Япония и дальше будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей, а также ее отказа от ракетной и ядерной программ, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:42

2022-04-11T08:42

2022-04-11T08:42

в мире

япония

кндр (северная корея)

ким чен ын

ким чен ир

сша

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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония и дальше будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей, а также ее отказа от ракетной и ядерной программ, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."На основании японо-северокорейской Пхеньянской декларации (2002 года – ред.) комплексно решить сложные проблемы японских граждан, насильно удерживаемых в Северной Корее, ядерной и ракетной программ, рассчитаться с несчастьями прошлого и осуществить нормализацию японо-северокорейских отношений", - сказал Мацуно.При этом он подчеркнул неприемлемость ракетных пусков Северной Кореей."Ракетные пуски, как проведенный в марте пуск межконтинентальной баллистической ракеты, способствуют еще большей напряженности, а последние действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества и являются категорически неприемлемыми. Мы вместе с мировым сообществом, и прежде всего с Соединенными штатами Америки, будем добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи", - отметил Мацуно.В понедельник отмечается 10 лет с момента, когда Ким Чен Ын занял пост первого секретаря Трудовой партии Кореи.За 10 лет своего пребывания у власти он провел более 100 ракетных пусков, включая межконтинентальные, и 4 ядерных испытания. Для сравнения – его отец Ким Чен Ир за 17 лет правления провел 16 ракетных пусков и 2 ядерных испытания.

https://ria.ru/20220403/pkhenyan-1781511418.html

https://ria.ru/20220331/kndr-1781098280.html

япония

кндр (северная корея)

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, кндр (северная корея), ким чен ын, ким чен ир, сша