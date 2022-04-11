Бутина: из учебников по английскому уберут название Amnesty International
Депутат Бутина: из учебников по английскому языку уберут название Amnesty International
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Упоминание об организации Amnesty International по итогам экспертизы Научно-методического совета учебников на соответствие ФГОС будет удалено из учебника по английскому языку Starlight, сообщила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
"В соответствии с моим запросом, Минпросвещения РФ отправило всю линейку учебных пособий на рассмотрение в Научно-методический совет учебников. По результатам экспертизы на соответствие ФГОС, АО "Издательство "Просвещение" приняло решение об удалении из учебника по английскому языку автора К.М. Барановой упоминания об организации Amnesty International и ее сайта", - написала Бутина в своем Telegram-канале, разместив там также ответ министерства за подписью его главы Сергея Кравцова.
Ранее парламентарий обратилась к министру просвещения с просьбой проверить серию учебников Starlight, рекомендованных федеральным государственным образовательным стандартом, на предмет соответствия стратегии национальной политики РФ. По ее словам, в учебнике, предназначенном для обучающихся 11 класса, было обнаружено задание, "требующее посещения и последующего анализа сайтов Amnesty International, UN.ORG и других". "Там наша страна показана империй зла, а мы сами - клыкасто-зубастыми туземцами со стеклянными бусами, которых Запад-батюшка научит уму-разуму", - поясняла Бутина.
Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".
Минюст России в начале апреля из-за нарушений законов исключил из реестра филиалов и представительств международных организаций 15 подразделений иностранных НПО, в том числе представительство Amnesty International.