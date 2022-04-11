https://ria.ru/20220411/uchebniki-1782993238.html

Бутина: из учебников по английскому уберут название Amnesty International

Бутина: из учебников по английскому уберут название Amnesty International - РИА Новости, 11.04.2022

Бутина: из учебников по английскому уберут название Amnesty International

Упоминание об организации Amnesty International по итогам экспертизы Научно-методического совета учебников на соответствие ФГОС будет удалено из учебника по... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:35

2022-04-11T20:35

2022-04-11T20:35

amnesty international

россия

общество

мария бутина

сша

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Упоминание об организации Amnesty International по итогам экспертизы Научно-методического совета учебников на соответствие ФГОС будет удалено из учебника по английскому языку Starlight, сообщила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.Ранее парламентарий обратилась к министру просвещения с просьбой проверить серию учебников Starlight, рекомендованных федеральным государственным образовательным стандартом, на предмет соответствия стратегии национальной политики РФ. По ее словам, в учебнике, предназначенном для обучающихся 11 класса, было обнаружено задание, "требующее посещения и последующего анализа сайтов Amnesty International, UN.ORG и других". "Там наша страна показана империй зла, а мы сами - клыкасто-зубастыми туземцами со стеклянными бусами, которых Запад-батюшка научит уму-разуму", - поясняла Бутина.Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".Минюст России в начале апреля из-за нарушений законов исключил из реестра филиалов и представительств международных организаций 15 подразделений иностранных НПО, в том числе представительство Amnesty International.

https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html

россия

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

amnesty international, россия, общество, мария бутина, сша