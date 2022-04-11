https://ria.ru/20220411/tsentrobank-1782939860.html
Банк России в 2021 году сократил убыток более чем в два раза
Банк России в 2021 году сократил убыток более чем в два раза - РИА Новости, 11.04.2022
Банк России в 2021 году сократил убыток более чем в два раза
Центральный банк РФ сократил убыток в 2021 году в 2,3 раза - до 26,3 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете Банка России. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:34
2022-04-11T16:34
2022-04-11T16:34
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центральный банк РФ сократил убыток в 2021 году в 2,3 раза - до 26,3 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете Банка России.Объем резервов и фондов регулятора сократился до 17,35 триллиона рублей против 18,77 триллиона рублей годом ранее. При этом уставный капитал ЦБ остался на уровне 3 миллиардов рублей. Убытки предшествующих лет в 2021 году выросли на 61,63 миллиарда рублей - до 1,11 триллиона рублей.Таким образом, общий капитал регулятора в 2021 году сократился до 16,21 триллиона рублей с 17,65 триллиона рублей в 2020 году.
https://ria.ru/20220410/dollar-1782732197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Банк России в 2021 году сократил убыток более чем в два раза
Банк России в 2021 году сократил убыток в 2,3 раза — до 26,3 миллиарда рублей