https://ria.ru/20220411/tsentrobank-1782939860.html

Банк России в 2021 году сократил убыток более чем в два раза

Банк России в 2021 году сократил убыток более чем в два раза - РИА Новости, 11.04.2022

Банк России в 2021 году сократил убыток более чем в два раза

Центральный банк РФ сократил убыток в 2021 году в 2,3 раза - до 26,3 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете Банка России. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:34

2022-04-11T16:34

2022-04-11T16:34

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_85ae5d90985a1813adacdf61c40af6f0.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центральный банк РФ сократил убыток в 2021 году в 2,3 раза - до 26,3 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете Банка России.Объем резервов и фондов регулятора сократился до 17,35 триллиона рублей против 18,77 триллиона рублей годом ранее. При этом уставный капитал ЦБ остался на уровне 3 миллиардов рублей. Убытки предшествующих лет в 2021 году выросли на 61,63 миллиарда рублей - до 1,11 триллиона рублей.Таким образом, общий капитал регулятора в 2021 году сократился до 16,21 триллиона рублей с 17,65 триллиона рублей в 2020 году.

https://ria.ru/20220410/dollar-1782732197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия