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Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех - РИА Новости, 11.04.2022
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Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех
Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех - РИА Новости, 11.04.2022
Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех
Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино достигло трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:54
2022-04-11T16:01
взрыв газа в жилом доме в ступино
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино достигло трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Под завалом обнаружено тело третьего погибшего", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время спасатели пытаются достать погибшего из под завала.
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взрыв газа в жилом доме в ступино, происшествия, московская область (подмосковье), ступино
15:54 11.04.2022 (обновлено: 16:01 11.04.2022)
 
Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех

Спасатели нашли под завалами дома в Ступино, где произошел взрыв, еще одного погибшего

© Фото : ГСУ СК по Московской областиДом в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа
Дом в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : ГСУ СК по Московской области
Дом в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино достигло трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Под завалом обнаружено тело третьего погибшего", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время спасатели пытаются достать погибшего из под завала.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 07:44
Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино
 
Взрыв газа в жилом доме в СтупиноПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ступино
 
 
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