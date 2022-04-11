https://ria.ru/20220411/stupino-1782930214.html

Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех

Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех - РИА Новости, 11.04.2022

Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино достигло трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:54

2022-04-11T15:54

2022-04-11T16:01

взрыв газа в жилом доме в ступино

происшествия

московская область (подмосковье)

ступино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782859074_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_39268f3b211b1338b2c41d157cb7b1cd.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино достигло трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Под завалом обнаружено тело третьего погибшего", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время спасатели пытаются достать погибшего из под завала.

https://ria.ru/20220411/utechka-1782834130.html

московская область (подмосковье)

ступино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

взрыв газа в жилом доме в ступино, происшествия, московская область (подмосковье), ступино