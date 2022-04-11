https://ria.ru/20220411/stupino-1782930214.html
Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех
Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех - РИА Новости, 11.04.2022
Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех
Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино достигло трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:54
2022-04-11T15:54
2022-04-11T16:01
взрыв газа в жилом доме в ступино
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино достигло трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Под завалом обнаружено тело третьего погибшего", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время спасатели пытаются достать погибшего из под завала.
https://ria.ru/20220411/utechka-1782834130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в жилом доме в ступино, происшествия, московская область (подмосковье), ступино
15:54 11.04.2022 (обновлено: 16:01 11.04.2022)
Число жертв взрыва газа в Ступино выросло до трех
Спасатели нашли под завалами дома в Ступино, где произошел взрыв, еще одного погибшего