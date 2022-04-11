https://ria.ru/20220411/stupino-1782846193.html

Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино

Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:45

2022-04-11T09:45

2022-04-11T09:45

новости подмосковья

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ступино

андрей воробьев

ступино

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли."Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Прокуратура области начала проверку, подмосковные следователи также ведут проверку.

https://ria.ru/20220411/stupino-1782838549.html

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, андрей воробьев, ступино