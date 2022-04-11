Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино
Губернатор Подмосковья Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино
© МЧС РФ МЧС России по Московской областиЖилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
© МЧС РФ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.
Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли.
"Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Прокуратура области начала проверку, подмосковные следователи также ведут проверку.
Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли.
"Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Прокуратура области начала проверку, подмосковные следователи также ведут проверку.