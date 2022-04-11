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Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220411/stupino-1782846193.html
Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино
Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:45
2022-04-11T09:45
новости подмосковья
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ступино
андрей воробьев
ступино
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли."Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Прокуратура области начала проверку, подмосковные следователи также ведут проверку.
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происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, андрей воробьев, ступино
09:45 11.04.2022
 
Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино

Губернатор Подмосковья Воробьев держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино

© МЧС РФ МЧС России по Московской областиЖилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
Жилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© МЧС РФ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли.

"Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Прокуратура области начала проверку, подмосковные следователи также ведут проверку.
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
08:41
Появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино
 
Новости ПодмосковьяПроисшествияВзрыв газа в жилом доме в СтупиноАндрей ВоробьевСтупино
 
 
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