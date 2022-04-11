https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782852505.html

Эксперт Росгеологии: во время санкций нужно действовать гибко и оперативно

Эксперт Росгеологии: во время санкций нужно действовать гибко и оперативно - РИА Новости, 11.04.2022

Эксперт Росгеологии: во время санкций нужно действовать гибко и оперативно

Сегодня большинству российских предприятий приходится работать в экстремальных условиях санкционного давления со стороны Запада. Ограничительные меры также... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:16

2022-04-11T10:16

2022-04-11T10:16

интервью

россия

росгеология

санкции

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Сегодня большинству российских предприятий приходится работать в экстремальных условиях санкционного давления со стороны Запада. Ограничительные меры также влияют на такие процессы, как геологоразведка и недропользование. Насколько критична ситуация, смогут ли геологические компании справиться с задачами и продолжать выполнять контракты своими силами, РИА Новости на площадке форума "Госзаказ" рассказал вице-президент, руководитель блока организации закупок, логистики и тендерной деятельности государственного холдинга "Росгеология" Евгений Князев.- С какими трудностями столкнулась Росгеология после введения экономических санкций в отношении Российской Федерации?- Первая проблема – взаимодействие с нашими поставщиками, когда некоторые из них не сумели продолжать выполнять принятые на себя обязательства по договорам. Прямо сейчас мы завершаем мобилизацию геологических партий на следующий полевой сезон. Отступление от плана или отсутствие хоть одной позиции на площадке проведения геолого-разведочных работ не допустимо и может критически сказаться на результатах и эффективности всего проекта.У нас хорошие партнерские отношения со всеми нашими поставщиками, поэтому в большинстве случаев нам удалось найти решения, которые фактически без увеличения стоимости, без изменения сроков поставки позволили исполнять мобилизационные планы по всем проектам. В частности, мы совершали дриллдаун [углубленное изучение] вплоть до поставщиков наших поставщиков. По состоянию на сегодня потребность в специальной технике, оборудовании, инструменте, топливе и других ТМЦ практически полностью закрыта, готовность – более чем 90% по всем проектам. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить поставщиков "Росгео" за их ответственную позицию, порядочность, патриотизм, и за то, что никто из них в это непростое время не занимает позицию "не могу и до свидания".Вторая проблема – сегодня нам нужно работать достаточно оперативно, проводить быстрые сделки. Руководство АО "Росгео" отреагировало незамедлительно и уже 4 марта мы имели внутренний нормативный документ, определяющий новый порядок проведения срочных закупок, специальные полномочия комиссии по закупкам и дополнительные случаи закупки у единственного поставщика. Кроме того, были введены оптимизационные мероприятия, направленные на экономию ресурсов, мораторий на непроизводственные закупки и т.п.- Евгений Николаевич, насколько конструктивно для вас и холдинга общение на площадках форума "Госзаказ"?- На протяжении многих лет площадка форума "Госзаказ" является главным мероприятием для закупщиков. Форум – это возможность лично донести до бизнес-сообщества, законодателей, контрольных органов информацию и предложения по текущим вопросам, развитию и совершенствованию системы закупок. Ситуация резко изменилась и другой такой публичной площадки с большим количеством профессиональных экспертов, просто нет. Мы видим, что усилия государства и бизнеса направлены на то, чтобы действительно совместно решать задачи, преодолевать сложности.- Изменился ли для холдинга бизнес-процесс подготовки и проведения закупок?- Мы все впервые находимся под давлением такого количества отрицательных факторов. В нашем случае для оперативного и обоснованного принятия решений мы используем внутреннюю экспертную площадку, когда проблемная задача по любому направлению деятельности (включая закупки) может немедленно эскалироваться до уровня высшего руководства холдинга. Только благодаря профессионализму нашей команды и глубокой экспертизе, своевременности, гибкости и скорости, в условиях большой неопределенности, нам удалось практически без потерь работать на проектах, удерживая положительную экономику и плановые сроки. Вместе с тем, как мною было отмечено ранее, мы поменяли некоторые внутренние нормативные документы, несколько перераспределили нагрузку, подняли на уровень холдинга принятие отдельных решений по закупкам для нужд дочерних обществ, усилили контроль за исполнением поставщиками обязательств по изготовлению и поставке продукции на каждом этапе договора с ними.- Насколько зависимы выполняемые предприятиями холдинга геологоразведочные работы от импорта? Как холдинг преодолевает эту зависимость?- Мы всегда очень ответственно подходили к задачам по импортозамещению, анализировали все варианты работы. Некоторые направления, например, сфера IT, имеют предельно высокий процент отказа от импорта. Мы практически везде используем российское программное обеспечение, работаем на российском "железе", что позволило нам в сложившихся условиях продолжать работать уверенно.Более активно в моменте мы стали работать по части "западозамещения". Доля именно такой продукции небольшая, но она у нас присутствует. Некоторые позиции мы получали только от западных производителей. Мы усилили работу по замещению именно этой продукции, в том числе с партнерами из дружественных стран, с которыми, надо отметить, деловые связи стали еще лучше: это Индия, ОАЭ, Китай, Турция. Есть определенные сложности с логистикой, но и по ним тоже находятся решения.- Как мы можем заинтересовать инвесторов из дружественных стран?- Одной из активно обсуждаемых в этом году на форуме тем является расширение возможностей применения офсетных контрактов – долгосрочных договоров поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Геологоразведка имеет постоянный объем потребностей по широкой номенклатуре продукции, который, даже во время пандемии, существенно не менялся. Он может незначительно увеличиваться или уменьшаться, но в среднесрочной перспективе он остается хорошим, стабильным и интересным для поставщиков. Мы поддерживаем и считаем своевременной инициативу по включению в 223-ФЗ нормы об офсетных контрактах. Любая правовая определенность помогает более четко и стандартизировано формировать практику, придает больше уверенности заказчику и участникам закупки. Для нас офсетные контракты – это одна из системных мер по развитию и повышению эффективности экономики.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, россия, росгеология, санкции