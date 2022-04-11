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В Петербурге начался сезон навигации и разводки мостов

В Петербурге начался сезон навигации и разводки мостов - РИА Новости, 11.04.2022

В Петербурге начался сезон навигации и разводки мостов

Сезон навигации и разведения мостов начался в Санкт-Петербурге в прошедшие выходные, график в этом году остался без изменений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:38

2022-04-11T11:38

2022-04-11T11:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Сезон навигации и разведения мостов начался в Санкт-Петербурге в прошедшие выходные, график в этом году остался без изменений, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.По-прежнему дважды за ночь будут разводиться Дворцовый, Володарский, Благовещенский и Тучков мосты. У Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов через Большую Невку процедура будет проводиться по предварительной заявке за двое суток."Известные на весь мир петербургские разводные мосты — не только достопримечательность города и магнит для туристов, но и ключ к важнейшим транспортным артериям", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.Отмечается, что все мосты в северной столице полностью подготовлены к началу навигации.

https://ria.ru/20220408/peterburg-1782523473.html

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Лана Баева

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