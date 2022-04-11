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В Петербурге начался сезон навигации и разводки мостов - РИА Новости, 11.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220411/sankt-peterburg-1782868059.html
В Петербурге начался сезон навигации и разводки мостов
В Петербурге начался сезон навигации и разводки мостов - РИА Новости, 11.04.2022
В Петербурге начался сезон навигации и разводки мостов
Сезон навигации и разведения мостов начался в Санкт-Петербурге в прошедшие выходные, график в этом году остался без изменений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:38
2022-04-11T11:38
туризм
туризм
александр беглов
нева (река)
санкт-петербург
куда поехать в выходные
новости - туризм
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Сезон навигации и разведения мостов начался в Санкт-Петербурге в прошедшие выходные, график в этом году остался без изменений, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.По-прежнему дважды за ночь будут разводиться Дворцовый, Володарский, Благовещенский и Тучков мосты. У Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов через Большую Невку процедура будет проводиться по предварительной заявке за двое суток."Известные на весь мир петербургские разводные мосты — не только достопримечательность города и магнит для туристов, но и ключ к важнейшим транспортным артериям", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.Отмечается, что все мосты в северной столице полностью подготовлены к началу навигации.
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нева (река)
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туризм, александр беглов, нева (река), санкт-петербург, куда поехать в выходные, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь
11:38 11.04.2022
 
В Петербурге начался сезон навигации и разводки мостов

Сезон навигации и разводки мостов начался в Санкт-Петербурге в прошедшие выходные

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПробная разводка Дворцового моста перед открытием летней навигации по реке Неве в Санкт-Петербурге
Пробная разводка Дворцового моста перед открытием летней навигации по реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Сезон навигации и разведения мостов начался в Санкт-Петербурге в прошедшие выходные, график в этом году остался без изменений, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
По-прежнему дважды за ночь будут разводиться Дворцовый, Володарский, Благовещенский и Тучков мосты. У Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов через Большую Невку процедура будет проводиться по предварительной заявке за двое суток.
"Известные на весь мир петербургские разводные мосты — не только достопримечательность города и магнит для туристов, но и ключ к важнейшим транспортным артериям", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Отмечается, что все мосты в северной столице полностью подготовлены к началу навигации.
Пробная разводка Дворцового моста перед открытием летней навигации по реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 15:06Туризм
В Петербурге рассказали, когда начнут разводить мосты
 
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