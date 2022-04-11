https://ria.ru/20220411/rossiya-1782839572.html

Косачев рассказал, почему России сейчас нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ

Косачев рассказал, почему России сейчас нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ - РИА Новости, 11.04.2022

Косачев рассказал, почему России сейчас нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ

России в Совет Европы и ПАСЕ в их нынешней конфигурации смысла возвращаться нет, со временем возникнут новые институты, появятся новые политики, тогда и диалог... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:50

2022-04-11T08:50

2022-04-11T08:50

политика

россия

европа

константин косачев

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. России в Совет Европы и ПАСЕ в их нынешней конфигурации смысла возвращаться нет, со временем возникнут новые институты, появятся новые политики, тогда и диалог с Москвой станет более востребованным, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В эти организации в их нынешней конфигурации смысла возвращаться нет. По большому счету, в 90-е годы Россия туда вступала не только на волне довольно романтических представлений и ожиданий, но и в совершенно ином историческом контексте", - сказал политик РИА Новости.По его словам, мы шли в другую Европу. В ту, которую мы знали примерно в конце ХХ века с ее идейным и медийным многообразием, открытостью к сотрудничеству, универсализмом в соблюдении прав человека и многими другими привлекательными чертами."Но сегодня это достаточно жестко идеологически окрашенные, нетерпимые к инакомыслию общества ценностей постмодерна, в которых номинальные принципы утратили универсальность (что мы наглядно увидели на примере отношения к правам русских), свобода СМИ становится все более условной, а многопартийность, все эти прежние христианско- или социал-демократические партии, сменились "50 оттенками серого" либерализма. Все, кто против – "популисты", "фашисты", либо "агенты Кремля", - отметил Косачев.Поэтому Россия – это, можно сказать, ретроевропейское государство. Она олицетворяет собой Европу, которой больше нет. Или пока нет, добавил он."Я вовсе не исключаю, что многие европейцы, которые уже ужаснулись погружению своих стран в какое-то глубоко антидемократическое остервенение и показное единомыслие, будут стараться вернуться к истокам", - сказал парламентарий."Конец истории" – это химера, процесс будет развиваться, возникнут новые институты, появятся новые политики, отметил Косачев. "Тогда и диалог с Россией станет более востребованным", - заключил он.

https://ria.ru/20220401/pase-1781216382.html

https://ria.ru/20220316/mid-1778375028.html

https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, европа, константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, совет европы