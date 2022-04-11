https://ria.ru/20220411/produkty-1782900685.html
Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен
Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен - РИА Новости, 11.04.2022
Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:37
2022-04-11T13:37
2022-04-11T13:37
общество
самарская область
продукты
дмитрий азаров
сахар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:163:3112:1914_1920x0_80_0_0_89182d039a435d9969bdb52a10f7fbb6.jpg
САМАРА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост цен на сахар, соль и гречку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Она добавила, что вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных в рамках работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области, компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе."В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции", - объяснила представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20220323/sakhar-1779549916.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_ef0261513923aeed742858aeff302784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, продукты, дмитрий азаров, сахар
Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен
Самарский губернатор Азаров уволил главу департамента торговли из-за роста цен на продукты
САМАРА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост цен на сахар, соль и гречку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
"Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона. Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных в рамках работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области
, компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.
"В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции", - объяснила представитель пресс-службы.