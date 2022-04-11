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Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен - РИА Новости, 11.04.2022
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Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен
Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен - РИА Новости, 11.04.2022
Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:37
2022-04-11T13:37
общество
самарская область
продукты
дмитрий азаров
сахар
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САМАРА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост цен на сахар, соль и гречку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Она добавила, что вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных в рамках работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области, компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе."В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции", - объяснила представитель пресс-службы.
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общество, самарская область, продукты, дмитрий азаров, сахар
13:37 11.04.2022
 
Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен

Самарский губернатор Азаров уволил главу департамента торговли из-за роста цен на продукты

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
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САМАРА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост цен на сахар, соль и гречку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
"Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона. Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных в рамках работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области, компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.
"В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции", - объяснила представитель пресс-службы.
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ОбществоСамарская областьПродуктыДмитрий АзаровСахар
 
 
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