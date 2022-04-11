https://ria.ru/20220411/produkty-1782900685.html

Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен

Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен - РИА Новости, 11.04.2022

Самарский губернатор уволил главу департамента торговли из-за роста цен

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:37

2022-04-11T13:37

2022-04-11T13:37

общество

самарская область

продукты

дмитрий азаров

сахар

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САМАРА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост цен на сахар, соль и гречку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Она добавила, что вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных в рамках работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области, компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе."В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции", - объяснила представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20220323/sakhar-1779549916.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, самарская область, продукты, дмитрий азаров, сахар