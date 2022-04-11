https://ria.ru/20220411/pozhar-1782827494.html

При пожаре в ангаре в Москве погиб один человек

При пожаре в ангаре в Москве погиб один человек - РИА Новости, 11.04.2022

При пожаре в ангаре в Москве погиб один человек

Пожар произошел в одноэтажном металлическом ангаре в Москве, погиб один человек, сообщает пресс-служба столичного МЧС. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:54

2022-04-11T02:54

2022-04-11T02:54

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пожар произошел в одноэтажном металлическом ангаре в Москве, погиб один человек, сообщает пресс-служба столичного МЧС."В 00:51 11.04.2022 ... поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Косинская улица, дом 160, строение 3... Происходило загорание одноэтажного металлического ангара на общей площади около 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 01.34 пожар был локализован и в 01.47 полностью ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погиб один человек", — говорится в сообщении.В Telegram-канале московского дептранса сообщается, что движение на Большой Косинской улице полностью перекрыто из-за возгорания.

https://ria.ru/20220403/pozhar-1781545288.html

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происшествия, москва, россия