https://ria.ru/20220411/pozhar-1782827494.html
При пожаре в ангаре в Москве погиб один человек
При пожаре в ангаре в Москве погиб один человек - РИА Новости, 11.04.2022
При пожаре в ангаре в Москве погиб один человек
Пожар произошел в одноэтажном металлическом ангаре в Москве, погиб один человек, сообщает пресс-служба столичного МЧС. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:54
2022-04-11T02:54
2022-04-11T02:54
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пожар произошел в одноэтажном металлическом ангаре в Москве, погиб один человек, сообщает пресс-служба столичного МЧС."В 00:51 11.04.2022 ... поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Косинская улица, дом 160, строение 3... Происходило загорание одноэтажного металлического ангара на общей площади около 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 01.34 пожар был локализован и в 01.47 полностью ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погиб один человек", — говорится в сообщении.В Telegram-канале московского дептранса сообщается, что движение на Большой Косинской улице полностью перекрыто из-за возгорания.
https://ria.ru/20220403/pozhar-1781545288.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
При пожаре в ангаре в Москве погиб один человек
При пожаре на площади около 300 "квадратов" в ангаре в Москве погиб один человек